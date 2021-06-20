Юэн Макгрегор покорит «Эверест»

Юэн Макгрегор
воплотит образ британского альпиниста Джорджа Мэллори в приключенческом триллере Дага Лаймана
«Эверест», уверяет The Hollywood Reporter
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Компанию Макгрегору составят Сэм Хьюэн
и Марк Стронг
. Над сценарием корпит Шелдон Тёрнер, взяв за основу роман британского писателя Джеффри Арчера «Дорогами славы». Продюсерами ленты выступят Дженнифер Клейн и Лайман. За визуальную составляющую будут отвечать оператор Мартин Руе и художник-постановщик Оливер Шолл. Музыку напишет Т-Боун Бернет. Съёмки стартуют в январе 2022 года и пройдут в Великобритании и Италии.
Зрителям поведают о реальных событиях, развернувшихся в 1921-м, когда вершина Эвереста ещё считалась непокорённой. Кандидатуру Мэллори (Макгрегор) предложил амбициозный Артур Хинкс (Стронг) из Королевского географического общества. После Первой мировой войны угасающая Британская империя отчаянно нуждается в победе для поднятия духа, но для Мэллори и его соперника, эксцентричного австралийца Джорджа Финча (Хьюэн), покорение Эвереста не имеет ничего общего с патриотизмом – это своеобразное испытание на самообладание.
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