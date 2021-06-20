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Руни Мара, Клер Фой и Джесси Бакли присоединились к экранизации романа «Женщины говорят»

20 июня
2021 год

Новости кино >>
20 июня 2021
Руни Мара, Клер Фой, Джесси Бакли, Джудит Айви, Шила Маккарти, Бен Уишоу и Мишель Маклеод составят компанию Фрэнсис Макдорманд в одноимённой экранизации романа Мириам Тэйвс «Женщины говорят» (Women Talking), сообщает Deadline.


Книга рассказывает о группе женщин, которые живут в изолированной религиозной колонии. Подвергаясь насилию со стороны местных мужчин, они пытаются примириться с этим с помощью веры. Роман Тэйвс, опубликованный в 2018-м, был назван книгой года по версии The New York Times, The Washington Post и Publishers Weekly.

В качестве режиссёра и автора сценария выступает Сара Полли. Производством занимаются студии Orion Pictures, Plan B Entertainment и Hear/Say Productions.
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