Руни Мара, Клер Фой и Джесси Бакли присоединились к экранизации романа «Женщины говорят»

Руни Мара
, Клер Фой
, Джесси Бакли
, Джудит Айви
, Шила Маккарти
, Бен Уишоу
и Мишель Маклеод составят компанию Фрэнсис Макдорманд
в одноимённой экранизации романа Мириам Тэйвс «Женщины говорят» (Women Talking), сообщает Deadline
.
Книга рассказывает о группе женщин, которые живут в изолированной религиозной колонии. Подвергаясь насилию со стороны местных мужчин, они пытаются примириться с этим с помощью веры. Роман Тэйвс, опубликованный в 2018-м, был назван книгой года по версии The New York Times, The Washington Post и Publishers Weekly.
В качестве режиссёра и автора сценария выступает Сара Полли
. Производством занимаются студии Orion Pictures, Plan B Entertainment и Hear/Say Productions.
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