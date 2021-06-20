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Джей Джей Абрамс докажет существование НЛО

20 июня
2021 год

Новости кино >>
20 июня 2021
Джей Джей Абрамс спродюсирует документальный сериал о феномене НЛО. Согласно THR, шоу, состоящее из четырёх частей, заказал телеканал Showtime.

Абрамс в качестве исполнительного продюсера объединился с режиссёрами Марком Монро и Полом Краудером, чтобы исследовать «тревожные теории предмета, который недавно попал в заголовки национальных газет и исторически был в центре внимания влиятельных политиков и генеральных директоров, в то время как рядовые граждане преследовали ту же правду, высмеивали и подвергали остракизму».

Джей Джей Абрамс докажет существование НЛО
фото: tvinsider.com

В сериале будет рассмотрено, «какое тайное влияние могут иметь американское правительство, прибыльные частные компании и вооружённые силы, чтобы скрыть правду о внеземных явлениях для продвижения своих собственных интересов», и исследована «история явления с помощью культурных и политических ссылок, включая шокирующие показания очевидцев по всей стране». В конечном итоге шоу обещает «ответить на самые загадочные вопросы из всех: почему мы верим в то, во что верим? И какова неуловимая правда за этой многолетней тайной?».

Интерес к НЛО возобновился после того, как в мае текущего года бывший президент США Барак Обама подтвердил столкновения ВМС с неизвестными объектами. По его словам, «есть кадры и записи объектов в небе, и мы совершенно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они движутся, их траекторию. У них нет легко объяснимой модели».
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