Джей Джей Абрамс докажет существование НЛО

Джей Джей Абрамс
спродюсирует документальный сериал о феномене НЛО. Согласно THR
, шоу, состоящее из четырёх частей, заказал телеканал Showtime.
Абрамс в качестве исполнительного продюсера объединился с режиссёрами Марком Монро и Полом Краудером, чтобы исследовать «тревожные теории предмета, который недавно попал в заголовки национальных газет и исторически был в центре внимания влиятельных политиков и генеральных директоров, в то время как рядовые граждане преследовали ту же правду, высмеивали и подвергали остракизму».
В сериале будет рассмотрено, «какое тайное влияние могут иметь американское правительство, прибыльные частные компании и вооружённые силы, чтобы скрыть правду о внеземных явлениях для продвижения своих собственных интересов»
, и исследована «история явления с помощью культурных и политических ссылок, включая шокирующие показания очевидцев по всей стране»
. В конечном итоге шоу обещает «ответить на самые загадочные вопросы из всех: почему мы верим в то, во что верим? И какова неуловимая правда за этой многолетней тайной?».
Интерес к НЛО возобновился после того, как в мае текущего года бывший президент США Барак Обама подтвердил столкновения ВМС с неизвестными объектами. По его словам, «есть кадры и записи объектов в небе, и мы совершенно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они движутся, их траекторию. У них нет легко объяснимой модели».
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