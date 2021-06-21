Виталий Кищенко присоединился ко второму сезону «Чикатило»

Стартовали съемки заключительного второго сезона сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В премьерных эпизодах появится новый персонаж в исполнении Виталия Кищенко, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса Okko.
фото: Пресс-служба Okko
В основу сюжета легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Режиссер проекта Сарик Андреасян отметил, что второй сезон будет «более трепетным и интригующим» и расскажет о поимке, суде и допросах Чикатило.
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