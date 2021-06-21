Александр Робак и Тимофей Трибунцев сыграют в экранизации романа «Три минуты молчания»

В центре сюжета команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.
«Это большой и сложнопостановочный фильм. Мы выстроили в огромных павильонах интерьеры рыболовецкого траулера, большую часть из которых заранее поставили на гимблы, была разработана специальная система гидравлики, построена декорация носовой части траулера — весьма масштабная конструкция, изготовлены оригинальные — под наши задачи водосбросы, водометы, брызгометы, пневмобочки, ветродуи и прочее. Так же мы прибегали к помощи программы Unreal, в которой воссоздали виртуальную реальность штормовой секвенции и много что еще было сделано», — рассказала Наталья Дрозд.
Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманске и Териберке до конца сентября. В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures в 2023 году.
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