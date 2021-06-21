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Александр Робак и Тимофей Трибунцев сыграют в экранизации романа «Три минуты молчания»

21 июня
2021 год

Новости кино >>
21 июня 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» по мотивам романа Георгия Владимова. Режиссер также работал над сценарием в соавторстве с Наталией Мещаниновой. В картине сыграют Александр Робак и Тимофей Трибунцев, сообщает пресс-служба проекта.

Александр Робак и Тимофей Трибунцев сыграют в экранизации романа «Три минуты молчания»
фото: Пресс-служба проект «Три минуты молчания»

В центре сюжета команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.

В актерский состав вошли Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков и другие. За визуальную часть отвечает оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, работавший над «Штормом» и «Аритмией». Проект продюсируют Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.

Александр Робак и Тимофей Трибунцев сыграют в экранизации романа «Три минуты молчания»
фото: Пресс-служба проект «Три минуты молчания»

«Это большой и сложнопостановочный фильм.​ Мы выстроили в огромных павильонах интерьеры​ рыболовецкого траулера,​ большую часть из которых заранее поставили на гимблы,​ была разработана специальная система гидравлики,​ построена декорация носовой части траулера —​ весьма масштабная конструкция,​ изготовлены оригинальные —​ под наши задачи​ водосбросы, водометы, брызгометы, пневмобочки, ветродуи и прочее.​ Так же​ мы прибегали к помощи программы Unreal, в которой воссоздали виртуальную реальность штормовой секвенции и много что еще было сделано», — рассказала Наталья Дрозд.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманске и Териберке до конца сентября. В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures в 2023 году.
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Георгий ВладимовНаталья ДроздМихаил КремерВладимир ЛукьянчиковНаталия МещаниноваСергей НаседкинАлександр РобакСергей СельяновЕвгений СытыйТимофей ТрибунцевАлишер ХамидходжаевБорис Хлебников
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АритмияТри минуты молчанияШторм

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