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Видеосервис START спродюсирует экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек»

21 июня
2021 год

Новости кино >>
21 июня 2021
Видеосервис START выступит сопродюсером экранизации повести Джамбулата Умарова «Абрек». Об этом стало известно на 7-м книжном фестивале «Красная площадь», где прошла презентация книги, уточняет пресс-служба платформы.

Видеосервис START спродюсирует экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Действие повести разворачивается в начале 2000-х. Это история волчонка, мать которого убило взрывной волной. Маленького волка подбирает и выхаживает подросток Халид, такой же сирота — его родители погибли во время ракетного обстрела. Волчонка называют Абрек. Однако скоро его приходится отдать за долги. Мудрый хищник становится участником жестоких собачьих боев, а затем волею случая попадает к русскому саперу-кинологу. Теперь Абрек, как когда-то Халид, тоже может спасти кому-то жизнь.

«Волк учит людей. Он призван ломать их стереотипы – если это русские и чеченцы, то значит обязательно должны быть врагами. Какое неверное и опасное заблуждение! Волк через все свое существо показывает людям, насколько мы пронзительно одинаковы. Я хочу через призму очеловеченного сознания животного достучаться до людей всех национальностей. Дать понять, что природы и пространства хватит для всех», — рассказал Умаров.

Повесть «Абрек» — первая художественная книга Джамбулата Умарова, заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики. Историк и востоковед по образованию, он стал автором серии документальных книг «Фактор КРА».
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