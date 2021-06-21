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Кристоф Вальц перевоплотится в охотника за головами

21 июня
2021 год

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21 июня 2021
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют в вестерне Dead For A Dollar, который напишет и поставит американский режиссер Уолтер ХиллВоины»). Об этом сообщает Deadline.

Кристоф Вальц перевоплотится в охотника за головами
фото: deadline.com

Действие ленты развернется в 1897 году на территории штата Нью-Мексико. Со времен «Джанго освобожденного» Вальц вновь перевоплотится в охотника за головами. Его героя Макса Борлунда наняли, чтобы найти и вернуть жену успешного бизнесмена. Элайджа Джонс, дезертировавший из афроамериканской армии, похитил женщину и удерживает ее в Мексике, требуя выкуп. По пути Макс встречает своего заклятого врага Джо Криббенса (Дефо), профессионального игрока и бывшего преступника, которого он отправил за решетку несколько лет назад.

Когда Борлунд находит пропавшую женщину, выясняется, что она добровольно пустилась в бега от жестокого мужа и состоит в отношениях с Джонсом. Так, герой оказывается перед выбором — выполнить задание или оставить влюбленных в покое, параллельно отбиваясь от нападок Криббенса.
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