Артур Смольянинов и Андрей Смоляков снимутся в интерактивном сериале о сбежавших подростках

В основе сюжета лежат реальные истории из будней отряда спасателей-добровольцев «ЛизаАлерт». Его участники — обычные люди, занимающиеся оперативным поиском пропавших людей. Новый сезон расскажет о трех подростках-бегунках, которые уезжают из своего провинциального города в столицу с целью не быть найденными. В сериале, как и в реальности, история не заканчивается поисковыми мероприятиями. Подросткам предстоит вернуться в свои семьи к непонимающим родителям и постараться заново выстроить отношения, и в этом им также помогут участники «ЛизаАлерт».
Зрители увидят Артура Смольянинова в роли координатора поиска, Андрея Смолякова — в роли отчима одной из героинь, а также спортивного комментатора Михаила Меламеда и актрису Варвару Верховых, воплотивших образы поисковиков. Настоящие добровольцы «ЛизаАлерт» также примут участие в съемках.
Созданием проекта занимаются режиссеры и продюсеры Никита Тихонова-Рау и Ольга Арлаускас. С 2015 года они активно развивают в России направление социального кино и импакт-продюсирования в рамках Лаборатории Социального Кино «Третий Сектор». А с 2020 года – на базе клуба производителей импакт-контента Headliners.Impact Media, стратегическим партнером которого является Национальная Медиа Группа.
«В первом сезоне нашего сериала драматургический движок очень понятен: теряется ребенок и он хочет быть найденным, родители хотят, чтобы он был найден, волонтеры хотят, чтобы он был найден. Цели всех участников процесса совпадают. В новом же сезоне все иначе. Подростки не хотят, чтобы их нашли. Соответственно, как минимум волонтеры «ЛизаАлерт» должны действовать иначе. И конечно, в таких случаях есть определенная специфика поиска. Например, они не расклеивают ориентировки, потому что, если подростки узнают о поисках, они, скорее всего, сменят свою локацию», — отметил Никита Тихонов-Рау.
По статистике 20 000–50 000 подростков в России ежегодно убегают из дома или детских домов. Причем 70% из них — ребята из обычных, среднестатистических, вполне благополучных семей. Одна из главных задач проекта – привлечь внимание неравнодушных людей, ранее не знавших о деятельности отряда «ЛизаАлерт», и поспособствовать увеличению потока новых добровольцев.
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