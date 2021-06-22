Компания Стивена Спилберга займется выпуском фильмов для Netflix

Компания Amblin Partners, чьим сооснователем и председателем совета директоров выступает Стивен Спилберг, займется выпуском фильмов для стриминговой платформы Netflix, сообщает Variety.
фото: variety.com
В 2019 году режиссер высказывался против номинаций проектов Netflix на «Оскар», полагая, что это уровень телевизионной премии «Эмми». Однако позднее в материале The New York Times Спилберг обратил внимание на важность самих историй, которые нравятся людям, вне зависимости от того, выходят эти картины в кинотеатрах или онлайн.
Согласно условиям сделки, Amblin будет производить не менее двух фильмов в год для Netflix. Не исключено, что Спилберг займется режиссурой некоторых из них. При этом компания параллельно продолжит свое сотрудничество со студией Universal.
обсуждение >>