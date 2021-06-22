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Компания Стивена Спилберга займется выпуском фильмов для Netflix

22 июня
2021 год

Новости кино >>
22 июня 2021
Компания Amblin Partners, чьим сооснователем и председателем совета директоров выступает Стивен Спилберг, займется выпуском фильмов для стриминговой платформы Netflix, сообщает Variety.

Компания Стивена Спилберга займется выпуском фильмов для Netflix
фото: variety.com

В 2019 году режиссер высказывался против номинаций проектов Netflix на «Оскар», полагая, что это уровень телевизионной премии «Эмми». Однако позднее в материале The New York Times Спилберг обратил внимание на важность самих историй, которые нравятся людям, вне зависимости от того, выходят эти картины в кинотеатрах или онлайн.

Согласно условиям сделки, Amblin будет производить не менее двух фильмов в год для Netflix. Не исключено, что Спилберг займется режиссурой некоторых из них. При этом компания параллельно продолжит свое сотрудничество со студией Universal.
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