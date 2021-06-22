Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 21.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

Глеб Калюжный исполнит главную роль в продолжении подростковой мелодрамы «14+»

22 июня
2021 год

Новости кино >>
22 июня 2021
В Москве начались съемки продолжения мелодрамы Андрея Зайцева «14+», которая расскажет о повзрослевшем главном герое, чей образ вновь воплотит Глеб Калюжный. Оригинальный проект START выйдет на большие экраны в 2022 году, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Глеб Калюжный исполнит главную роль в продолжении подростковой мелодрамы «14+»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В центре сюжета окажется 18-летний Леша, перед которым жизнь ставит все более сложные вопросы о любви, семье, долге и своем пути. И он так же, как и в 14 лет, должен ответить на них сам.

Фильм «14+» вышел на экраны в 2015 году. Главные роли в нем исполнили реальные подростки, найденные продюсерами в социальных сетях. В продолжении к своим персонажам вернутся Ульяна Васькович, Алексей Филимонов, Ольга Озоллапиня, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Сергей Габриэлян и Александр Кононец. Также к актерскому составу присоединится Полина ГухманМаша», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Глеб Калюжный исполнит главную роль в продолжении подростковой мелодрамы «14+»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Я большой поклонник фильма «14+». Пересматривал его несколько раз, советовал знакомым и очень рад, что Андрей Зайцев согласился работать с нами над продолжением. В новом фильме мы рассказываем, как сложилась судьба героев первой части. Но это кино не только про подростков и для подростков, а отдельное погружение в мир поколения Z для самых разных людей. Особенно родителей, которые хотят лучше понять своих детей, их эмоции и переживания», — отметил продюсер проекта Георгий Шабанов.

Съемки «14+ Продолжение» продлятся до конца сентября в Москве.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
START
персоны
Дмитрий БлохинУльяна ВаськовичСергей Габриэлян (мл.)Полина ГухманАндрей ЗайцевГлеб КалюжныйАлександр КононецОльга ОзоллапиняДаниил ПикулаАнна РудьАлексей ФилимоновГеоргий Шабанов
фильмы
14+14+ Продолжение

анонс

Деконструкция «Титан»

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Алексей Никулин
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Владимир Смирнов (II)
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен