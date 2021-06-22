Глеб Калюжный исполнит главную роль в продолжении подростковой мелодрамы «14+»

В Москве начались съемки продолжения мелодрамы Андрея Зайцева «14+», которая расскажет о повзрослевшем главном герое, чей образ вновь воплотит Глеб Калюжный. Оригинальный проект START выйдет на большие экраны в 2022 году, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В центре сюжета окажется 18-летний Леша, перед которым жизнь ставит все более сложные вопросы о любви, семье, долге и своем пути. И он так же, как и в 14 лет, должен ответить на них сам.
«Я большой поклонник фильма «14+». Пересматривал его несколько раз, советовал знакомым и очень рад, что Андрей Зайцев согласился работать с нами над продолжением. В новом фильме мы рассказываем, как сложилась судьба героев первой части. Но это кино не только про подростков и для подростков, а отдельное погружение в мир поколения Z для самых разных людей. Особенно родителей, которые хотят лучше понять своих детей, их эмоции и переживания», — отметил продюсер проекта Георгий Шабанов.
Съемки «14+ Продолжение» продлятся до конца сентября в Москве.
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