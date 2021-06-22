Кинофестиваль в Сан-Себастьяне сделал актерские награды гендерно-нейтральными

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался от вручения наград за лучшие мужские и женские роли и сделал актерские номинации гендерно-нейтральными вслед за Берлинале, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Организаторы испанского смотра отметили, что будут вручать призы за главную и второстепенную роли. По словам директора фестиваля Хосе Луиса Ребординоса, «эти перемены связаны с убеждением, что гендер как социальный и политический конструкты больше не может быть критерием для оценки актерской игры». Мероприятие состоится очно с 17 по 25 сентября.
Ранее, 21 июня, дирекция «Эмми» опубликовала на сайте новое правило, согласно которому номинанты и лауреаты премии в актерских номинациях смогут запросить у организаторов сертификат и статуэтку с гендерно-нейтральной формулировкой «исполнитель». Вручение наград пройдет 19 сентября.
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