В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран

Организаторы онлайн-форума Key Buyers Event: digital подвели итоги. Он объединил 1600 участников, включая более 750 международных представителей из 80 стран. Российский контент собрал почти 5500 просмотров. В рамках рынка проведено около 550 онлайн-встреч с международными дистрибуторами и продюсерами. Российские компании заключили сделки на продажу своих фильмов, сериалов и анимации в Северную и Латинскую Америку, Францию, Великобританию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Тайвань и другие страны, а также договорились о совместных проектах с международными производителями контента. Переговоры о покупке российского контента сейчас ведутся с компаниями из более чем 50 стран мира.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, «третий Key Buyers Event стал самым масштабным с 2019 года, и в числе результатов мы видим не только отдельные сделки российских и зарубежных компаний, но в целом развитие и усиление глобального сотрудничества на уровне индустрий. Так, партнёрство с международным копродукционным форумом When East Meets West позволило наладить взаимодействие с профессиональной европейской аудиторией и значительно повысить уровень информированности зарубежных продюсеров о нашем потенциале в сфере копродукции. Компании ведут переговоры не только о продаже контента, но и создании совместных проектов – то есть, Key Buyers Event в полной мере стал платформой, объединяющей индустрии разных стран. Уверена, что форум и в дальнейшем будет играть огромную роль в создании новых международных партнёрств».
В числе ключевых сделок и итогов форума – продажа фильма «Конёк-горбунок» в Северную и Латинскую Америку, продажа прав на сериал «Кровавая барыня» французскому дистрибутору, продажа сериала «Идиот» шведскому телеканалу Axess TV, начало разработки первого совместного проекта компании «Централ Партнершип» и латиноамериканской студии BF Films – полнометражного психологического хоррора «Шизофреник», кинотеатральный прокат военного экшна «Красный призрак» на территории Кипра, продажа мультсериала «Капитан Кракен и его команда» в Юго-Восточную и Южную Азию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею, продажа проектов «Смешарики» и «Малышарики» американскому VOD-сервису для детей Toon Goggles и многие другие.
фото: Евгения Маркова
«Рынок Key Buyers Event вырос не только количественно, но и качественно — за счёт расширенной бизнес-программы и новых сегментов участников (VOD-платформы, компании с фестивальным контентом, международные продюсеры, нацеленные на копродукцию). Также развивается и наша аудитория: можно отметить, что она более качественная в этом году — зарегистрированные участники больше времени проводили на платформе, то есть кинорынок посетили те, кто реально заинтересован в российском контенте и готов к взаимодействию. Статистика показывает, что средняя длительность сеанса возросла почти на 135%, а количество сеансов на одного пользователя увеличилось более чем на 20%. Кроме того, мы продолжаем развивать Key Buyers Event как крупную коммуникационную площадку, привлекая к панельным сессиям как международных экспертов, так и ярких российских спикеров — и это также отметила наша аудитория. Панельные дискуссии вошли в ТОП-5 самого просматриваемого контента на платформе, а питчинги по копродукции вошли в ТОП-10, что подтверждает интерес международных участников к теме совместного кинопроизводства с Россией», — говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.
Сказочное фэнтези СТВ «Конек-горбунок» увидят в Северной и Латинской Америке. В рамках рынка кинокомпания совместно с дистрибутором Luminescence объявили о крупной сделке с Grindstone Entertainment Group (Lionsgate), которая приобрела североамериканские права на фильм. Также компания закрыла сделку с Discovery Networks для показа фильма на территории Латинской Америки. Кроме того, были получены предложения из Тайваня, Японии и Италии. Ведутся переговоры по фильму «Вратарь Галактики» с дистрибуторами из Италии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, а также по анимационной комедии «Бука. Моё любимое чудище» с представителями Германии, Франции, Италии и Польши. Военный триллер «Джон» вызвал интерес закупщиков контента из Германии, Италии, стран Восточной Европы и Латинской Америки.
фото: кадр из фильма «Пара из будущего»
Кинокомпания «Централ Партнершип» и латиноамериканская киностудия BF Films анонсировали начало разработки первого совместного проекта – полнометражного психологического хоррора «Шизофреник». В рамках скринингов самым востребованным среди участников был показ комедии «Пара из будущего», которую компания продаёт в качестве формата на зарубежные территории. «После огромного успеха продажи формата на фильм "Холоп" мы считаем это направление очень перспективным и планируем регулярно представлять на кинорынках не только ready made контент, но и проекты для потенциальных ремейков», — отметили в компании. Большой интерес байеров вызвала и презентация лайн-апа компании, где были представлены премьерные видео материалы по проектам «Чемпион мира», «Декабрь», «Лётчик» и «Ледяной демон».
Компания «Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, заключила сделки по продаже прав на исторический триллер «Кровавая барыня» французскому дистрибутору и на сериал «Идиот» — шведскому телеканалу Axess TV. Также проведено финальное согласование договора о лицензировании художественного фильма «Шпион» на территории Таиланда. По остальным проектам продолжаются переговоры. На рынке были проведены встречи с представителями Франции, Испании, Италии, Израиля, Пакистана, Ливана, Японии, Бразилии и Словакии. Наибольший интерес байеры проявили к новым сериалам «Оптимисты. Карибский сезон», «Зулейха открывает глаза», «Обитель», а также документальным проектам «Кресты» и «Человек неунывающий». Не остались без внимания исторические и классические драмы из библиотеки холдинга — «Анна Каренина», «Грозный», «Екатерина» и «Годунов».
фото: кадр из сериала «Дылды-2»
Компания Art Pictures Distribution провела переговоры и финально обсуждает предложения по сериалам more originals на следующие территории: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Cкандинавия, Финляндия и Бразилия. Также обсуждаются права на ремейк одного из проектов на территорию США. В числе премьер на международном рынке был представлен второй сезон «Дылд», который заинтересовал дистрибуторов Испании, Италии, Франции и Вьетнама. Кроме того, в компании отметили интерес нескольких глобальных игроков к восьмисерийной драме «Балет».
Пятый канал начал переговоры о продаже сериалов «Условный мент» и «Великолепная пятёрка» во Францию, сериальный каталог Пятого рассматривают в Латинской Америке, США, Италии и других странах. Высокий интерес у байеров вызвал новый детективный сериал «Филин» о хирурге-травматологе с уникальной способностью не спать 24 часа и расследовать даже самые запутанные дела — премьера запланировала в эфире Пятого только в новом сезоне, но сериал уже начал своё международное путешествие. Так, идею ремейка уже рассматривают байеры из Китая. Всего за дни форума Пятый канал провёл более 25 онлайн-встреч с международными байерами из Китая, США, Франции, Германии, Индии, Италии, Португалии, Аргентины, Бразилии, Турции, Израиля и Нигерии.
фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Видеосервис START представил на рынке оригинальные сериалы «Пассажиры», «Медиатор», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер», которые вызвали большой интерес дистрибуторов. На данный момент по проектам ведутся переговоры. Компания провела встречи с ведущими байерами Европы, среди которых крупный итальянский медиа холдинг Mediaset S.p.A и его испанская дочерняя компания, а также крупные французские дистрибуторы Ampersand Fiction и Trade Media. Новым сериалом Авдотьи Смирновой «Вертинский», который представила компания Роскино, заинтересовались представители Франции, Германии, Бразилии. В компании Mirsand отметили особый интерес к фильмам «Девятаев» и #хочувигру со стороны байеров из Латинской Америки, Азии (Корея, Япония, Китай), Германии, Франции. Также обсуждались права на ремейк франшизы «Ёлки» с испанскими представителями. Проектами компании интересовались Индия и Африка.
Компания Russian World Vision продолжила переговоры по военному экшну «Красный призрак». Права на фильм уже закрыты на большое количество территорий. Компания договорилась о кинотеатральном прокате фильма на территории Кипра, а также получила предложение на территорию стран SAARC (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивская Республика, Непал, Пакистан и Шри-Ланка). В кинотеатральный прокат за рубежом выйдет и «Проклятый чиновник»: фильм увидят зрители ряда стран, в том числе США, Канады, Испании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Впервые зарубежным партнёрам был показан трейлер нового фильма «Домой!», действие которого разворачивается на фоне пандемии коронавируса. Картина вызвала большой интерес практически у всех компаний. Драма «Пальмира» и спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин», рассказывающая о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами, вызвали интерес у дистрибуторов из Великобритании, Германии, Чехии и Словакии.
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