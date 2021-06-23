Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран

23 июня
2021 год

Новости кино >>
23 июня 2021
Организаторы онлайн-форума Key Buyers Event: digital подвели итоги. Он объединил 1600 участников, включая более 750 международных представителей из 80 стран. Российский контент собрал почти 5500 просмотров. В рамках рынка проведено около 550 онлайн-встреч с международными дистрибуторами и продюсерами. Российские компании заключили сделки на продажу своих фильмов, сериалов и анимации в Северную и Латинскую Америку, Францию, Великобританию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Тайвань и другие страны, а также договорились о совместных проектах с международными производителями контента. Переговоры о покупке российского контента сейчас ведутся с компаниями из более чем 50 стран мира.

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, «третий Key Buyers Event стал самым масштабным с 2019 года, и в числе результатов мы видим не только отдельные сделки российских и зарубежных компаний, но в целом развитие и усиление глобального сотрудничества на уровне индустрий. Так, партнёрство с международным копродукционным форумом When East Meets West позволило наладить взаимодействие с профессиональной европейской аудиторией и значительно повысить уровень информированности зарубежных продюсеров о нашем потенциале в сфере копродукции. Компании ведут переговоры не только о продаже контента, но и создании совместных проектов – то есть, Key Buyers Event в полной мере стал платформой, объединяющей индустрии разных стран. Уверена, что форум и в дальнейшем будет играть огромную роль в создании новых международных партнёрств».

В числе ключевых сделок и итогов форума – продажа фильма «Конёк-горбунок» в Северную и Латинскую Америку, продажа прав на сериал «Кровавая барыня» французскому дистрибутору, продажа сериала «Идиот» шведскому телеканалу Axess TV, начало разработки первого совместного проекта компании «Централ Партнершип» и латиноамериканской студии BF Films – полнометражного психологического хоррора «Шизофреник», кинотеатральный прокат военного экшна «Красный призрак» на территории Кипра, продажа мультсериала «Капитан Кракен и его команда» в Юго-Восточную и Южную Азию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею, продажа проектов «Смешарики» и «Малышарики» американскому VOD-сервису для детей Toon Goggles и многие другие.

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
фото: Евгения Маркова

«Рынок Key Buyers Event вырос не только количественно, но и качественно — за счёт расширенной бизнес-программы и новых сегментов участников (VOD-платформы, компании с фестивальным контентом, международные продюсеры, нацеленные на копродукцию). Также развивается и наша аудитория: можно отметить, что она более качественная в этом году — зарегистрированные участники больше времени проводили на платформе, то есть кинорынок посетили те, кто реально заинтересован в российском контенте и готов к взаимодействию. Статистика показывает, что средняя длительность сеанса возросла почти на 135%, а количество сеансов на одного пользователя увеличилось более чем на 20%. Кроме того, мы продолжаем развивать Key Buyers Event как крупную коммуникационную площадку, привлекая к панельным сессиям как международных экспертов, так и ярких российских спикеров — и это также отметила наша аудитория. Панельные дискуссии вошли в ТОП-5 самого просматриваемого контента на платформе, а питчинги по копродукции вошли в ТОП-10, что подтверждает интерес международных участников к теме совместного кинопроизводства с Россией», — говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Сказочное фэнтези СТВ «Конек-горбунок» увидят в Северной и Латинской Америке. В рамках рынка кинокомпания совместно с дистрибутором Luminescence объявили о крупной сделке с Grindstone Entertainment Group (Lionsgate), которая приобрела североамериканские права на фильм. Также компания закрыла сделку с Discovery Networks для показа фильма на территории Латинской Америки. Кроме того, были получены предложения из Тайваня, Японии и Италии. Ведутся переговоры по фильму «Вратарь Галактики» с дистрибуторами из Италии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, а также по анимационной комедии «Бука. Моё любимое чудище» с представителями Германии, Франции, Италии и Польши. Военный триллер «Джон» вызвал интерес закупщиков контента из Германии, Италии, стран Восточной Европы и Латинской Америки.

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
фото: кадр из фильма «Пара из будущего»

Кинокомпания «Централ Партнершип» и латиноамериканская киностудия BF Films анонсировали начало разработки первого совместного проекта – полнометражного психологического хоррора «Шизофреник». В рамках скринингов самым востребованным среди участников был показ комедии «Пара из будущего», которую компания продаёт в качестве формата на зарубежные территории. «После огромного успеха продажи формата на фильм "Холоп" мы считаем это направление очень перспективным и планируем регулярно представлять на кинорынках не только ready made контент, но и проекты для потенциальных ремейков», — отметили в компании. Большой интерес байеров вызвала и презентация лайн-апа компании, где были представлены премьерные видео материалы по проектам «Чемпион мира», «Декабрь», «Лётчик» и «Ледяной демон».

Компания «Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, заключила сделки по продаже прав на исторический триллер «Кровавая барыня» французскому дистрибутору и на сериал «Идиот» — шведскому телеканалу Axess TV. Также проведено финальное согласование договора о лицензировании художественного фильма «Шпион» на территории Таиланда. По остальным проектам продолжаются переговоры. На рынке были проведены встречи с представителями Франции, Испании, Италии, Израиля, Пакистана, Ливана, Японии, Бразилии и Словакии. Наибольший интерес байеры проявили к новым сериалам «Оптимисты. Карибский сезон», «Зулейха открывает глаза», «Обитель», а также документальным проектам «Кресты» и «Человек неунывающий». Не остались без внимания исторические и классические драмы из библиотеки холдинга — «Анна Каренина», «Грозный», «Екатерина» и «Годунов».

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
фото: кадр из сериала «Дылды-2»

Компания Art Pictures Distribution провела переговоры и финально обсуждает предложения по сериалам more originals на следующие территории: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Cкандинавия, Финляндия и Бразилия. Также обсуждаются права на ремейк одного из проектов на территорию США. В числе премьер на международном рынке был представлен второй сезон «Дылд», который заинтересовал дистрибуторов Испании, Италии, Франции и Вьетнама. Кроме того, в компании отметили интерес нескольких глобальных игроков к восьмисерийной драме «Балет».

Пятый канал начал переговоры о продаже сериалов «Условный мент» и «Великолепная пятёрка» во Францию, сериальный каталог Пятого рассматривают в Латинской Америке, США, Италии и других странах. Высокий интерес у байеров вызвал новый детективный сериал «Филин» о хирурге-травматологе с уникальной способностью не спать 24 часа и расследовать даже самые запутанные дела — премьера запланировала в эфире Пятого только в новом сезоне, но сериал уже начал своё международное путешествие. Так, идею ремейка уже рассматривают байеры из Китая. Всего за дни форума Пятый канал провёл более 25 онлайн-встреч с международными байерами из Китая, США, Франции, Германии, Индии, Италии, Португалии, Аргентины, Бразилии, Турции, Израиля и Нигерии.

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Видеосервис START представил на рынке оригинальные сериалы «Пассажиры», «Медиатор», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер», которые вызвали большой интерес дистрибуторов. На данный момент по проектам ведутся переговоры. Компания провела встречи с ведущими байерами Европы, среди которых крупный итальянский медиа холдинг Mediaset S.p.A и его испанская дочерняя компания, а также крупные французские дистрибуторы Ampersand Fiction и Trade Media. Новым сериалом Авдотьи Смирновой «Вертинский», который представила компания Роскино, заинтересовались представители Франции, Германии, Бразилии. В компании Mirsand отметили особый интерес к фильмам «Девятаев» и #хочувигру со стороны байеров из Латинской Америки, Азии (Корея, Япония, Китай), Германии, Франции. Также обсуждались права на ремейк франшизы «Ёлки» с испанскими представителями. Проектами компании интересовались Индия и Африка.

Компания Russian World Vision продолжила переговоры по военному экшну «Красный призрак». Права на фильм уже закрыты на большое количество территорий. Компания договорилась о кинотеатральном прокате фильма на территории Кипра, а также получила предложение на территорию стран SAARC (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивская Республика, Непал, Пакистан и Шри-Ланка). В кинотеатральный прокат за рубежом выйдет и «Проклятый чиновник»: фильм увидят зрители ряда стран, в том числе США, Канады, Испании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Впервые зарубежным партнёрам был показан трейлер нового фильма «Домой!», действие которого разворачивается на фоне пандемии коронавируса. Картина вызвала большой интерес практически у всех компаний. Драма «Пальмира» и спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин», рассказывающая о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами, вызвали интерес у дистрибуторов из Великобритании, Германии, Чехии и Словакии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   23.06.2021 - 12:07
Я бы советовала Крылья империи и Матильду... Хотя Матильда уже была на зарубежных фестивалях. Вот, будет Бендер. Начало... Уже посоветовала бы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Конёк-горбунок» попадёт в американский прокат
В разработку запущен хоррор «Шизофреник» совместного производства России и Латинской Америки
Международный онлайн-рынок Key Buyers Event объявил программу
персоны
Ольга ЛюбимоваАвдотья Смирнова
фильмы
#хочувигруАнна КаренинаБалетБука. Мое любимое чудищеВампиры средней полосыВеликолепная пятёркаВертинскийВратарь ГалактикиГодуновГрозныйДевятаевДекабрьДжонДылды-2ЕкатеринаЁлки (киноальманах)Зулейха открывает глазаИдиотКонёк-горбунокКонтейнерКрасный призракКрестыКровавая барыняЛедяной демонЛётчикМалышарикиМедиаторОбительОдиннадцать молчаливых мужчинОптимисты. Карибский сезонПальмираПара из будущегоПассажирыПроклятый чиновникСмешарикиУсловный ментФилинХолопЧеловек неунывающийЧемпион мираШизофреникШпион

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Ингрида Андриня
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Анна Миклош
Юрий Сысоев
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Эмманюэль Вожье
Фрэнсис Макдорманд
Джим Мецлер
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен