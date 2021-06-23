В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран

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23 июня Анна Пармас снимет сериал «Нереалити» для KION, Premier и ТВ3 Создатели драмеди уже нашли исполнительницу главной роли, но её имя пока не раскрывается

22 июня Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби отправятся в опасное путешествие по Атлантическому океану Они сыграют в триллере по мотивам романа «И вдруг никого не стало»

22 июня Кинофестиваль в Сан-Себастьяне сделал актерские награды гендерно-нейтральными Номинанты и лауреаты «Эмми» также смогут получить призы с формулировкой «исполнитель»