Анна Пармас снимет сериал «Нереалити» для KION, Premier и ТВ3

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Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море»

В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран

22 июня

Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби отправятся в опасное путешествие по Атлантическому океану

Они сыграют в триллере по мотивам романа «И вдруг никого не стало»