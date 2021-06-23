Анна Пармас снимет сериал «Нереалити» для KION, Premier и ТВ3

Видеосервисы KION и Premier совместно с ТВ3 снимают оригинальный сериал под названием «Нереалити», сообщает пресс-служба Premier.
По словам генерального директора Ивана Гродецкого, «"Нереалити" – один из первых случаев, когда vod-игроки объединились ради создания интересного и сильного контента. Уверен, зритель только выиграет от такого союза».
Зрителей ожидает социальное драмеди о бывшей участнице реалити-шоу. Создатели уже нашли исполнительницу главной роли, но её имя пока не раскрывается.
Съёмки сериала уже стартовали и завершатся осенью 2021 года. За производство отвечает компания Look Film. Продюсерская команда состоит из Евгения Никишова
и Валерия Федоровича
. Режиссёрское кресло заняла Анна Пармас
. Борис Хлебников
выступает худруком. «Нереалити» выйдет одновременно на обоих видеосервисах в 2022 году.
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