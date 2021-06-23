Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море»

анонс

23 июня Анна Пармас снимет сериал «Нереалити» для KION, Premier и ТВ3 Создатели драмеди уже нашли исполнительницу главной роли, но её имя пока не раскрывается

23 июня В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран Подведены итоги онлайн-форума Key Buyers Event: digital

22 июня Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби отправятся в опасное путешествие по Атлантическому океану Они сыграют в триллере по мотивам романа «И вдруг никого не стало»