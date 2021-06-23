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Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море»

23 июня
2021 год

Новости кино >>
23 июня 2021
Олег Фомин в Москве приступил к съёмкам остросюжетного детектива «Баренцево море» производства Star Media по заказу «России». Это продолжение сериала «Чёрное море». Главные роли в новом сезоне исполнят Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Съёмки пройдут в Москве, Мурманске и Касимове Рязанской области, уточняет пресс-служба телеканала.

«Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей (Вилкова) и Сергей Сабуров (Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Я с большим воодушевлением принимаюсь за работу, так как мне очень близка и интересна военная тема. Вся история моей семьи тесно связана с Великой Отечественной войной. Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ей двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главных героев ждёт множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность», — рассказал Фомин.

Компанию исполнителям главных ролей составят Игорь Петренко, Мария Машкова, Сергей Маховиков, Денис Константинов, Константин Милованов, Кристина Бродская и другие актёры.
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Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море» фотографии
Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море» фотографии
Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море» фотографии
Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море» фотографии
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