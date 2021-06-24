«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке

Американский дистрибьютор Well Go USA Entertainment приобрёл все виды прав для Северной Америки на экшн-драму Рената Давлетьярова
«Лётчик
» производства кинокомпании «Интерфест», Star Media, «ДаПродакшн» при поддержке Фонда кино и при участии «КиноПоиск HD». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей прокатчиком и sales-агентом картины.
«"Лётчик" – это захватывающая история о выживании, храбрости и самопожертвовании перед лицом леденящих душу обстоятельств, ставшая ещё более эмоциональной благодаря изображению реальных исторических событий, –
заявила президент и генеральный директор Well Go USA Дорис Пфардрешер. – Этот фильм заслуживает быть увиденным широкой аудиторией, и мы очень рады работать вместе с "Централ Партнершип", чтобы сделать картину доступной для североамериканских зрителей».
Фильм с Петром Фёдоровым
в главной роли рассказывает о пилоте Ил-2, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но скрыться не удаётся: Комлева сбивают вражеские истребители, и он чудом сажает самолёт на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому лётчику предстоит проделать немыслимый путь к спасению, превозмогая мороз и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов.
«Каким бы остросюжетным ни был фильм, он привлекателен не только из-за уровня и качества производства и динамичного сюжета, но и благодаря сильному узнаваемому персонажу: картина вдохновлена подлинной историей выживания. Именно такой народный контент мы стремимся выпускать на международном уровне – высококлассное зрелище, за которым стоит человеческая история», –
прокомментировал генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
.
В Великобритании, Италии и Швейцарии «Лётчика», чей российский релиз намечен на 4 ноября 2021 года, выпустит Koch Media. Фильм также продан в Японию (New Select), Южную Корею (BoXoo Entertainment), Чехию и Словакию (Foxx Media Group) и страны бывшей Югославии (Stars Media).
«Компания Koch Films очень рада, что скоро представит этот превосходный фильм с мощной историей итальянской и британской аудитории», –
сказал руководитель отдела закупок и продаж UK Film Стивен Джой.
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