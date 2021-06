«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке

Американский дистрибьютор Well Go USA Entertainment приобрёл все виды прав для Северной Америки на экшн-драму Рената Давлетьярова Лётчик » производства кинокомпании «Интерфест», Star Media, «ДаПродакшн» при поддержке Фонда кино и при участии «КиноПоиск HD». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей прокатчиком и sales-агентом картины.заявила президент и генеральный директор Well Go USA Дорис ПфардрешерФильм с Петром Фёдоровым в главной роли рассказывает о пилоте Ил-2, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но скрыться не удаётся: Комлева сбивают вражеские истребители, и он чудом сажает самолёт на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому лётчику предстоит проделать немыслимый путь к спасению, превозмогая мороз и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов.прокомментировал генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин В Великобритании, Италии и Швейцарии «Лётчика», чей российский релиз намечен на 4 ноября 2021 года, выпустит Koch Media. Фильм также продан в Японию (New Select), Южную Корею (BoXoo Entertainment), Чехию и Словакию (Foxx Media Group) и страны бывшей Югославии (Stars Media).сказал руководитель отдела закупок и продаж UK Film Стивен Джой.