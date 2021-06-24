Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке

24 июня
2021 год

Новости кино >>
24 июня 2021
Американский дистрибьютор Well Go USA Entertainment приобрёл все виды прав для Северной Америки на экшн-драму Рената Давлетьярова «Лётчик» производства кинокомпании «Интерфест», Star Media, «ДаПродакшн» при поддержке Фонда кино и при участии «КиноПоиск HD». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей прокатчиком и sales-агентом картины.

«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке
фото: kinoafisha.info

«"Лётчик" – это захватывающая история о выживании, храбрости и самопожертвовании перед лицом леденящих душу обстоятельств, ставшая ещё более эмоциональной благодаря изображению реальных исторических событий, – заявила президент и генеральный директор Well Go USA Дорис Пфардрешер. – Этот фильм заслуживает быть увиденным широкой аудиторией, и мы очень рады работать вместе с "Централ Партнершип", чтобы сделать картину доступной для североамериканских зрителей».

Фильм с Петром Фёдоровым в главной роли рассказывает о пилоте Ил-2, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но скрыться не удаётся: Комлева сбивают вражеские истребители, и он чудом сажает самолёт на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому лётчику предстоит проделать немыслимый путь к спасению, превозмогая мороз и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов.

«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке
фото: rutab.net

«Каким бы остросюжетным ни был фильм, он привлекателен не только из-за уровня и качества производства и динамичного сюжета, но и благодаря сильному узнаваемому персонажу: картина вдохновлена подлинной историей выживания. Именно такой народный контент мы стремимся выпускать на международном уровне – высококлассное зрелище, за которым стоит человеческая история», – прокомментировал генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В Великобритании, Италии и Швейцарии «Лётчика», чей российский релиз намечен на 4 ноября 2021 года, выпустит Koch Media. Фильм также продан в Японию (New Select), Южную Корею (BoXoo Entertainment), Чехию и Словакию (Foxx Media Group) и страны бывшей Югославии (Stars Media).

«Лётчика» с Петром Фёдоровым покажут в Северной Америке
фото: rutab.net


«Компания Koch Films очень рада, что скоро представит этот превосходный фильм с мощной историей итальянской и британской аудитории», – сказал руководитель отдела закупок и продаж UK Film Стивен Джой.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Гаврик (Москва)   24.06.2021 - 11:31
Ого, это очень радует! Хоть и неожиданно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В российской кинопродукции заинтересовано более 50 стран
«Конёк-горбунок», «Чернобыль» и другие российские фильмы попадут в Европу, Азию, Северную и Южную Америку
«Игру на выживание», «Северный ветер» и «Огонь» представят на Европейском кинорынке EFM 2021
Фильмы «Чемпион мира», «Лётчик» и «Декабрь» представят в Берлине на Европейском кинорынке
персоны
Вадим ВерещагинРенат ДавлетьяровПётр Фёдоров (младший)
фильмы
Лётчик

анонс

Скорбим

Виктор Балашов
23 июня ушёл из жизни диктор Виктор Балашов.
Леонид Михайлов
21 июня ушёл из жизни актёр, каскадёр Леонид Михайлов.
Слава Сэ
19 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Слава Сэ.
Владимир Борчанинов
18 июня ушёл из жизни актёр Владимир Борчанинов.

День рождения >>

Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Андрей Хитрин
Лариса Шахворостова
Борис Юрченко
Нэнси Аллен
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Джо Пенни
Флоранс Томассен
Питер Уэллер
Эдриен Шелли
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен