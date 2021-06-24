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Мэгги Джилленхол, Милен Фармер, Тахар Рахим и Мелани Лоран вошли в состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля

24 июня
2021 год

Новости кино >>
24 июня 2021
Объявлен состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Имена участников опубликованы на сайте смотра.

Председателю жюри Спайку Ли в оценке конкурсных работ помогут бразильский сценарист Клебер Мендонса Фильо, французский режиссёр Мати Диоп, американская актриса Мэгги Джилленхол, французская певица Милен Фармер, французский актёр Тахар Рахим, австрийский сценарист Джессика Хауснер, французская актриса Мелани Лоран и южнокорейский актёр Сон Кан Хо.


«Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года», — говорится на сайте фестиваля.

74-й Каннский кинофестиваль стартует на Лазурном берегу 6 июля и продлится до 17 июля. В основной конкурс включено 24 фильма, седи которых нашлось место и картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Смотр в связи с пандемией будут проводить с соблюдением строгих санитарных мер.
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№ 1
Мария Гаврик (Москва)   24.06.2021 - 11:32
Всегда, кстати, у этого фестиваля интересный и разнообразный состав жюри читать далее>>
Всего сообщений: 1
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