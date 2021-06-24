Мэгги Джилленхол, Милен Фармер, Тахар Рахим и Мелани Лоран вошли в состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля

Объявлен состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Имена участников опубликованы на сайте
смотра.
Председателю жюри Спайку Ли
в оценке конкурсных работ помогут бразильский сценарист Клебер Мендонса Фильо, французский режиссёр Мати Диоп
, американская актриса Мэгги Джилленхол
, французская певица Милен Фармер
, французский актёр Тахар Рахим
, австрийский сценарист Джессика Хауснер
, французская актриса Мелани Лоран
и южнокорейский актёр Сон Кан Хо
.
«Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года», —
говорится на сайте фестиваля.
74-й Каннский кинофестиваль стартует на Лазурном берегу 6 июля и продлится до 17 июля. В основной конкурс включено 24 фильма, седи которых нашлось место и картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Смотр в связи с пандемией будут проводить с соблюдением строгих санитарных мер.
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