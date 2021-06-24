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Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду

24 июня
2021 год

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24 июня 2021
В Санкт-Петербурге кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съёмкам сериала «Чайки» для «России». Главные роли в спортивной драме Антона Сиверса исполнят Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова и Иева Андреевайте. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве, уточняет пресс-служба телеканала.

Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Пореченкова «история заинтересовала сразу, как только про неё услышал. Ведь прообразом моего персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль – для меня крайне интересная актёрская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлечённый своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей».

«Чайка» – это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придётся не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Я играю в сериале Леру, нападающую волейбольной команды. Роль интересная, требующая серьёзной подготовки. Тут всё сошлось: хороший сценарий, замечательные партнёры, команда у нас очень крепкая. Антон Сиверс – сильный, внимательный режиссёр, мне давно хотелось с ним поработать. И с оператором Ильёй Викторовичем Дёминым мечтала встретиться на съёмочной площадке. Впереди у нас большая, сложная работа, которую я жду с удовольствием и воодушевлением», — рассказала Равшана Куркова.

Компанию вышеназванным составят Кирилл Варакса, Марина Гончарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева, Сергей Жарков, Илья Коробко, Николай Добрынин, Сергей Мигицко, Виталий Коваленко, Оксана Базилевич, Кирилл Полухин, Марина Доможирова, Роман Агеев, Кристина Кузьмина, Дмитрий Поднозов и другие актёры. Премьера «Чаек» состоится в эфире телеканала «Россия».

Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

По словам соавтора сценария сериала Василия Клепацкого, «"Чайки" – интересный и необычный проект, спортивный сериал, жанр, который, к сожалению, пока не так много представлен на нашем телевидении. В основе – история женской волейбольной команды из Калининграда. Спорт и жизнь вокруг игроков "Чаек" – основные предлагаемые обстоятельства, в которых существуют наши герои, но главный жанр проекта – мелодрама. При этом в сценарии много и самостоятельных персонажей со своими отдельными линиями в разных жанрах: есть остросюжетный детектив, есть история отцов и детей, медицинский детектив, и даже элементы сказки. В сюжете много интриг, современных конфликтов, загадочных событий, юмора. Герои живые и очень обаятельные. Подготовка к съёмкам увлекла всю творческую команду. Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсеры, актёры погрузились в мир профессионального спорта. Актрисы прошли специальную подготовку с профессиональным тренером по волейболу и научились неплохо играть. Уверен, что получится современный зрительский сериал, который оценит аудитория телеканала "Россия"».
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Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду фотографии
Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду фотографии
Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду фотографии
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