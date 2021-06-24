Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду

Пореченкова «история заинтересовала сразу, как только про неё услышал. Ведь прообразом моего персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль – для меня крайне интересная актёрская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлечённый своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей».
«Чайка» – это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придётся не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
«Я играю в сериале Леру, нападающую волейбольной команды. Роль интересная, требующая серьёзной подготовки. Тут всё сошлось: хороший сценарий, замечательные партнёры, команда у нас очень крепкая. Антон Сиверс – сильный, внимательный режиссёр, мне давно хотелось с ним поработать. И с оператором Ильёй Викторовичем Дёминым мечтала встретиться на съёмочной площадке. Впереди у нас большая, сложная работа, которую я жду с удовольствием и воодушевлением», — рассказала Равшана Куркова.
По словам соавтора сценария сериала Василия Клепацкого, «"Чайки" – интересный и необычный проект, спортивный сериал, жанр, который, к сожалению, пока не так много представлен на нашем телевидении. В основе – история женской волейбольной команды из Калининграда. Спорт и жизнь вокруг игроков "Чаек" – основные предлагаемые обстоятельства, в которых существуют наши герои, но главный жанр проекта – мелодрама. При этом в сценарии много и самостоятельных персонажей со своими отдельными линиями в разных жанрах: есть остросюжетный детектив, есть история отцов и детей, медицинский детектив, и даже элементы сказки. В сюжете много интриг, современных конфликтов, загадочных событий, юмора. Герои живые и очень обаятельные. Подготовка к съёмкам увлекла всю творческую команду. Автор сценария, режиссёр, оператор, продюсеры, актёры погрузились в мир профессионального спорта. Актрисы прошли специальную подготовку с профессиональным тренером по волейболу и научились неплохо играть. Уверен, что получится современный зрительский сериал, который оценит аудитория телеканала "Россия"».
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