Мариэтта Цигаль-Полищук перевоплотится в Фаину Раневскую

Компания Star Media приступила к съёмкам восьмисерийной драмы Дмитрия Петруня «Фаина», рассказывающей о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. Сериал реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ. Съёмки приурочены к 125-летию легендарной артистки, юбилей которой отмечается в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
«"Фаина" – это история о человеческом выборе. Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе и по отношению к своим близким. И, конечно же, это история о становлении великой актрисы. Судьба Фаины Георгиевны Раневской даёт возможность мне как режиссёру окунуться в большой объём эмоций, в разные интересные ситуации, в разные времена. Действие нашего сериала начнёт разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдём через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью», — говорит режиссёр Дмитрий Петрунь.
Фаина Георгиевна Раневская была неординарной личностью и поистине гениальной актрисой. О её жизни до сих пор ходят легенды и слухи. Драмы, выпавшие на долю Фаины Георгиевны, наделили звезду советского театра и кино мудростью и тонким сарказмом, благодаря которым многие её изречения стали крылатыми. Авторы сериала «Фаина» расскажут, какой была настоящая Раневская – за кулисами и вне камер.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
После долгих месяцев проб из сотен претенденток на роль Фаины Георгиевны Раневской была утверждена Мариэтта Цигаль-Полищук.
«Какие чувства я испытываю, приступая к съёмкам нашего сериала? Страх, страх и ещё раз страх. С самого детства я очень любила Фаину Георгиевну Раневскую. Началось как у всех – с её невероятных и таких запоминающихся персонажей в кино. Затем я прочитала книгу Алексея Щеглова и после этого уже стала целенаправленно искать информацию о ней в самых разных источниках. Прочитала и посмотрела всё, что можно и нельзя; восхищалась её невероятным человеческим стержнем и добротой, сочетанием в ней совершенно не сочетаемых парадоксальных противоположностей. И задача воплотить на экране настоящую легенду – это катастрофический уровень ответственности, — считает актриса. — Но мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле – глупо и пытаться на это претендовать. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей».
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