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Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими»

24 июня
2021 год

Новости кино >>
24 июня 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки дебютного полнометражного фильма режиссёра и сценариста Ивана Соснина «Далёкие Близкие» совместного производства «Киностудии КИТ», онлайн-кинотеатра KION и Red Pepper Film. Это история о том, как близкие люди в современном мире становятся далёкими, а далёкие могут стать близкими. Согласно пресс-службе «Киностудии КИТ», главные роли в картине исполнят Евгений Сытый и Филипп Авдеев.

Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Я всегда снимаю истории, которые близки людям, это понятные сюжеты про простых людей, про жителей нашей страны. Этот фильм – не исключение, он про обычного человека, живущего на Дальнем Востоке, который решается на отчаянный поступок. Больше всего жду съёмочного блока на Байкале – там мы снимем переломную сцену, самую важную в фильме. И локация эта очень важна в сюжете. Надеюсь, байкальская погода встретит нас так же солнечно, как и Санкт-Петербург в первый съёмочный день», — говорит Иван Соснин.

По сюжету Борис (Сытый) работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша (Авдеев), с которым они в последнее время всё реже общаются и стали друг для друга далёкими людьми. Всё меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.

Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Компанию Сытому и Авдееву составят Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро, Ирина Пегова, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие актёры. Роуд-муви про нашу страну охватит самые невероятные и красивые локации России: съёмки пройдут в Хабаровске, на Байкале, на Ольхоне, в Бурятии, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера состоится в 2022 году в прокате и эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
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Филипп АвдеевЕкатерина АгееваКирилл КяроДмитрий ЛысенковИрина ПеговаИван СоснинЕвгений СытыйАндрей УргантЕлена Яковлева
фильмы
Далёкие Близкие

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Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими» фотографии
Евгений Сытый и Филипп Авдеев стали «Далёкими Близкими» фотографии
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