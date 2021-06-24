Зрители Okko получат доступ к комедийному и детскому контенту из каталога BBC Studios

Пользователей сервиса ожидает контент в разных жанрах, включая отмеченные наградами британские комедии. Некоторые из них впервые будут доступны российскому зрителю: шесть сезонов получившей награду фестиваля «Золотая роза» комедии «Ужин в пятницу вечером» с Тамсин Грейг и Саймоном Бёрдом в главных ролях, пять сезонов удостоенной премии BAFTA чёрной комедии «Внутри девятого номера» с Рисом Шерсмитом и Стивом Пембертоном, а также три сезона отмеченной наградой международной премии «Эмми» комедии «Лунный мальчик», сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Крис О'Дауд.
Также пользователи Okko получат доступ к популярным детским развлекательно-образовательным программам и захватывающим драмам. Юные зрители оценят Go Jetters – комедийно-приключенческий боевик для четырёх-шестилетних детей, который рассказывает о приключениях четырёх героев и любящего дискотеки единорога, поощряющего детей к изучению географии и культуры во время их путешествий по миру. В вопросах взаимоотношений между людьми и любви поможет разобраться Jojo & Gran Gran – трогательный мультсериал, который рассказывает об особых отношениях между любознательной девочкой и её весёлой и активной бабушкой. А полюбить чтение самые маленькие пользователи Okko смогут вместе с сериалом «Собака любит читать» – это анимационный проект о любви к литературе, в основе которого отмеченная наградами книга Луизы Йетс.
фото: кадр из сериала «Мы»
Жанр драмы будет представлен такими проектами, как мини-сериал «Мы» с Томом Холландером и «Сэндитон», представляющий собой совместную постановку Red Planet Pictures и Masterpiece Theatre, в которой писатель и сценарист Эндрю Дэвис оживляет последний незаконченный роман Джейн Остин.
«Мы рады, что Okko является премьерной площадкой для появления эксклюзивного контента от BBC Studios в России. Мы сосредоточены на том, чтобы наши пользователи вне зависимости от их возраста или интересов получали доступ к самому разнообразному контенту. Особенно приятно, что детский образовательный и развлекательный контент мирового качества будет доступен нашим самым маленьким зрителям. Расширение детского каталога в Okko – один из наших приоритетов, и появление детского контента от BBC Studios полностью отвечает этой задаче. Мы благодарим наших партнёров за доверие и ждём дальнейшего пополнения библиотеки проектами британской студии», — прокомментировал генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.
обсуждение >>