Найдена актриса на главную роль в украинской адаптации «Дурнушки»

анонс

К участию принимаются веб-проекты и проекты для онлайн-платформ.

Начался прием заявок на сценарный конкурс сериалов Potential-2021

Работа над проектом идет в Санкт-Петербурге

Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»

24 июня

Зрители Okko получат доступ к комедийному и детскому контенту из каталога BBC Studios

Библиотека сервиса пополнилась такими сериалами, как «Ужин в пятницу вечером» и «Внутри девятого номера»