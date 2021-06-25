Найдена актриса на главную роль в украинской адаптации «Дурнушки»

Создатели отметили, что сериал будет отличаться от оригинального формата и покажет современную жизнь украинцев в большом городе, затрагивая темы моббинга (буллинга на работе), сексизма, объективации и общения в интернете. Мир меняется, а вместе с ним — поменяется и героиня. За режиссуру проекта отвечают Максим Мехеда и Алина Бухтиярова.
«Настя Глушко — абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильна. С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала немного странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек с бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, Настя не теряет веру в то, что все получится», — рассказала Ирина Поплавская.
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