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Найдена актриса на главную роль в украинской адаптации «Дурнушки»

25 июня
2021 год

Новости кино >>
25 июня 2021
Найдена артистка на главную роль в сериале «Моя любимая Страшко» — украинской адаптации «Дурнушки». Это молодая актриса Ирина Поплавская, сообщает пресс-служба телеканала 1+1, где состоится премьера проекта.

Найдена актриса на главную роль в украинской адаптации «Дурнушки»
фото: Пресс-служба Телеканала 1+1

Создатели отметили, что сериал будет отличаться от оригинального формата и покажет современную жизнь украинцев в большом городе, затрагивая темы моббинга (буллинга на работе), сексизма, объективации и общения в интернете. Мир меняется, а вместе с ним — поменяется и героиня. За режиссуру проекта отвечают Максим Мехеда и Алина Бухтиярова.

«Настя Глушко — абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильна. С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала немного странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек с бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, Настя не теряет веру в то, что все получится», — рассказала Ирина Поплавская.
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Алина БухтияроваМаксим МехедаИрина Поплавская (III)
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Моя любимая Страшко

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