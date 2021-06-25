Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»

25 июня
2021 год

Новости кино >>
25 июня 2021
В Санкт-Петербурге начались съемки 21-го сезона детективного сериала «Тайны следствия», сообщает пресс-служба телеканала «Россия». В новых эпизодах подполковник юстиции Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и ее профессиональная команда вновь бросают вызов жестокому миру преступности.

Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в Следственный комитет возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Мария Сергеевна рада снова работать с подругой. Щвецовой и ее коллегам предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Личная жизнь тоже поставит перед главной героиней непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из её прошлого.

В проекте также заняты Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков и Злата Ковальчук. Режиссером 21-го сезона «Тайн следствия» выступает Максим ДемченкоПаромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение»).
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Илона Ковалева (Санкт-Петербург)   25.06.2021 - 13:58
Сколько смотрю, все удивляюсь, как она остается так молодо выглядеть, это же просто шикарно читать далее>>
№ 3
Эра (МОСКВА)   25.06.2021 - 13:12
Зачем? Этот сериал давно себя изжил, последние сезоны прошли с позорно низкими рейтингами. читать далее>>
№ 2
RB (Москва)   25.06.2021 - 12:05
21 ый сезон? Сериал уж несколько лет, как исчерпал себя. И что, это кто-то еще смотрит? Вот это да! Бедная Ковальчук, пожизненно актриса одного сериала читать далее>>
№ 1
Алёна-Варна   25.06.2021 - 11:17
Шо, опять?! Самим-то не надоело?! Оскомину уже набила ваша Марьиванна и актрису возненавидела! читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Максим ДемченкоВячеслав ЗахаровЗлата ИльченкоАнна КовальчукАлексей КомашкоИгорь НиколаевАлександр Новиков (II)Ольга ПавловецАндрей Шарков
фильмы
Доктор Рихтер. ПродолжениеПаромщицаТайны следствия-21

анонс

Скорбим

Инна Волгина
24 июня ушла из жизни актриса Инна Волгина.
Александр Чутко
24 июня ушёл из жизни актёр Александр Чутко.
Виктор Балашов
23 июня ушёл из жизни диктор Виктор Балашов.
Леонид Михайлов
21 июня ушёл из жизни актёр, каскадёр Леонид Михайлов.
Пётр Гаврилюк
19 июня ушёл из жизни актёр Пётр Гаврилюк.
Слава Сэ
19 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Слава Сэ.
Владимир Борчанинов
18 июня ушёл из жизни актёр Владимир Борчанинов.

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Роджер Ливси
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Криста Терет
Хлои Уэбб
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен