Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки 21-го сезона детективного сериала «Тайны следствия», сообщает пресс-служба телеканала «Россия». В новых эпизодах подполковник юстиции Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и ее профессиональная команда вновь бросают вызов жестокому миру преступности.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
По сюжету в Следственный комитет возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Мария Сергеевна рада снова работать с подругой. Щвецовой и ее коллегам предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Личная жизнь тоже поставит перед главной героиней непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из её прошлого.
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