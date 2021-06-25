Начался прием заявок на сценарный конкурс сериалов Potential-2021

анонс

Работа над проектом идет в Санкт-Петербурге

Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»

В сериале «Моя любимая Страшко» сыграет Ирина Поплавская

Найдена актриса на главную роль в украинской адаптации «Дурнушки»

24 июня

Зрители Okko получат доступ к комедийному и детскому контенту из каталога BBC Studios

Библиотека сервиса пополнилась такими сериалами, как «Ужин в пятницу вечером» и «Внутри девятого номера»