Начался прием заявок на сценарный конкурс сериалов Potential-2021

Продюсерский центр Potential начал прием заявок на участие в сценарном конкурсе сериалов. Его финалисты смогут выступить на питчинге в рамках российского рынка кинопроектов Potential Project Market, запланированного на октябрь 2021 года, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Potential
К участию принимаются сценарии веб-сериалов и сериалов для онлайн-платформ. Заявка должна включать название, логлайн, синопсис, посерийный план или тритмент первого сезона, сценарий пилота и опционально — презентацию.
В жюри питчинга войдут редакторы и продюсеры ведущих отечественных кинокомпаний, среди которых «Нон-Стоп Продакшн», «Марс Медиа», 1-2-3 Production, Star Media, ГПМ КИТ, «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатр KION и другие. Призовой фонд составит 1 миллион рублей.
Ознакомиться с регламентом конкурса и подать заявку можно на сайте Potential до 25 августа.
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