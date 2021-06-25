Завершились съемки семейной комедии «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым

В основе сюжета – смешная и трогательная история о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени; о его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и десятилетним сыном. Но этому мешают дикарские замашки вождя и другие обстоятельства.
«Съемочные дни пронеслись как одно мгновение, несмотря на многочисленные локации и несколько переездов из Москвы в Санкт-Петербург. Заразительный детский смех, шутки, актерские импровизации – так можно охарактеризовать атмосферу съемочной площадки нашего фильма. Вся команда влюблена в этот проект», — отметила генпродюсер «Окапи продакшн» Ольга Акатьева.
Съемки кинокартины проходили в Москве и на берегах Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга. Окончание работ по производству фильма запланировано на конец 2021 года.
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