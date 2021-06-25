Завершились съемки семейной комедии «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым

анонс

Триллер расскажет, как ошибки нашего прошлого могут разрушить будущее

Ева Грин и Венсан Кассель снимутся в первом франкоязычном сериале Apple TV+

25 июня

Начался прием заявок на сценарный конкурс сериалов Potential-2021

К участию принимаются веб-проекты и проекты для онлайн-платформ.