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Завершились съемки семейной комедии «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым

25 июня
2021 год

Новости кино >>
25 июня 2021
Завершены съемки семейной комедии Егора Кончаловского «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым, сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн».

Завершились съемки семейной комедии «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым
фото: Пресс-служба компании «Окапи продакшн»

В основе сюжета – смешная и трогательная история о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени; о его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и десятилетним сыном. Но этому мешают дикарские замашки вождя и другие обстоятельства.

Компанию Нагиеву составили Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Федор Добронравов, Ольга Хохлова, Роман Мадянов, Евгений Романцов, Наталья Аринбасарова, а также дебютанты большого кино — юные актеры Константин Левский, Михаил Гиоргадзе, Даниил Марки, Денис Макаренко, Кирилл Простакишин.

Завершились съемки семейной комедии «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым
фото: Пресс-служба компании «Окапи продакшн»

«Съемочные дни пронеслись как одно мгновение, несмотря на многочисленные локации и несколько переездов из Москвы в Санкт-Петербург. Заразительный детский смех, шутки, актерские импровизации – так можно охарактеризовать атмосферу съемочной площадки нашего фильма. Вся команда влюблена в этот проект», — отметила генпродюсер «Окапи продакшн» Ольга Акатьева.

Съемки кинокартины проходили в Москве и на берегах Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга. Окончание работ по производству фильма запланировано на конец 2021 года.
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Ольга АкатьеваЕгор КончаловскийДмитрий Нагиев
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Мой папа - вождь!

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