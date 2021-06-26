В Москве впервые пройдет Курдский кинофестиваль

Курдский кинофестиваль впервые состоится в Москве с 21 по 25 июля в киноцентре «Октябрь». В программу вошли 35 современных фильмов, ранее не показанных в России, сообщают организаторы смотра.
Курды — один из древнейших народов мира, имеющий богатую историю и самобытную культуру, а их борьба за независимость исчисляется веками. Сегодня в России проживает около 70 тысяч курдов. Фестиваль способствует сохранению их национальной самобытности, развитию родного языка и культуры.
Художественные, документальные и короткометражные фильмы, участвующие в смотре, сняты режиссерами из Ирака, Ирана, Сирии, Турции и других стран. В залах «Октября» зрителям представят 15 полнометражных картин. Остальные 20 короткометражек будут выставлены на онлайн-площадке Московского Курдского кинофестиваля. В первый год проведения смотра работа жюри не предусмотрена, так как цель заключается в знакомстве с курдским кинематографом.
фото: К/ф "Изобретатель курдского велосипеда"
Работа Амо Бекназарова «Зарэ», выпущенная в 1926 году, по праву считается первым фильмом о курдах в истории кино. Следующим значимым событием стало появление легендарного актера и режиссера Йылмаз Гинея, которого называют «отцом курдской кинематографии». Его лента «Дорога» о проблемах в жизни курдов юго-восточной Турции получила в 1982 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Начиная с 2000 года, фильмы, снятые курдскими режиссерами со всех четырех частей Курдистана и диаспор, были представлены на международных кинофестивалях и завоевали престижные награды. Молодое курдское кино стало узнаваемым, благодаря работам таких авторов, как Бахман Гобади, Джано Розебиани, Шавкат Амин Корки, Мано Халил и других.
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