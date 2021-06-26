«Сверхъестественное» получит сериал-приквел о родителях братьев Винчестер

Сериал «Сверхъестественное
» получит приквел «Винчестеры
», посвященный родителям главных героев Сэма и Дина, сообщает Deadline
.
Исполнительным продюсером проекта выступит Дженсен Эклз
, сыгравший Дина Винчестера. Его персонаж станет рассказчиком истории о встрече его отца Джона с будущей женой Мэри, которым пришлось поставить на кон всё, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир.
За сценарий отвечает Робби Томпсон
, работавший над оригинальным сериалом. Он также займется продюсированием вместе с Эклзом и его супругой Дэннил
.
Фэнтези-сериал «Сверхъестественное» рассказывает о приключениях двух братьев (Джаред Падалеки
и Дженсен Эклз), которые путешествуют по США и сражаются с нечистой силой. Проект состоял из 15-ти сезонов и выходил с 2005 по 2020 год.
обсуждение >>