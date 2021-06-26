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«Сверхъестественное» получит сериал-приквел о родителях братьев Винчестер

26 июня
2021 год

Новости кино >>
26 июня 2021
Сериал «Сверхъестественное» получит приквел «Винчестеры», посвященный родителям главных героев Сэма и Дина, сообщает Deadline.

«Сверхъестественное» получит сериал-приквел о родителях братьев Винчестер

Исполнительным продюсером проекта выступит Дженсен Эклз, сыгравший Дина Винчестера. Его персонаж станет рассказчиком истории о встрече его отца Джона с будущей женой Мэри, которым пришлось поставить на кон всё, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир.

За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным сериалом. Он также займется продюсированием вместе с Эклзом и его супругой Дэннил.

Фэнтези-сериал «Сверхъестественное» рассказывает о приключениях двух братьев (Джаред Падалеки и Дженсен Эклз), которые путешествуют по США и сражаются с нечистой силой. Проект состоял из 15-ти сезонов и выходил с 2005 по 2020 год.
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