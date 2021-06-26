Эндрю Гарфилд перевоплотится в набожного детектива

В центре сюжета оказывается набожный детектив, который ставит свою веру под сомнение во время расследования жестокого убийства. Зацепки приводят его к прихожанам мормонской церкви. Герой выступает ее главой и со временем понимает, что был знаком с подозреваемым.
Разработкой сериала займется Дастин Лэнс Блэк, отмеченный «Оскаром» за сценарий драмы «Харви Милк», а за режиссуру будет отвечать Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»). Производством «Под знаменем небес» занимается телеканал FX и сервис Hulu.
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