Скарлетт Йоханссон окажется в «Башне ужаса»

анонс

Актер исполнит главную роль в экранизации «Под знаменем небес» Джона Кракауэра

Эндрю Гарфилд перевоплотится в набожного детектива

«Сверхъестественное» получит сериал-приквел о родителях братьев Винчестер

26 июня

В Москве впервые пройдет Курдский кинофестиваль

Смотр состоится с 21 по 25 июля в киноцентре «Октябрь»