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Скарлетт Йоханссон окажется в «Башне ужаса»

26 июня
2021 год

Новости кино >>
26 июня 2021
Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме «Башня ужаса» (Tower of Terror) для Disney. Сюжет картины вдохновлен одноименным аттракционом Диснейленда, сообщает Collider.

Скарлетт Йоханссон окажется в «Башне ужаса»
фото: collider.com

«Башня ужаса» представляет собой отель Hollywood Tower, где по легенде пять человек загадочным образом исчезли из лифта. Аттракцион создан по телевизионной антологии Рода Серлинга «Сумеречная зона». Садясь в стилизованный лифт, посетители парка развлечений отправляются в свободное падение.

Йоханссон также выступит продюсером проекта. За сценарий отвечает Джош Кули, поставивший «Историю игрушек 4». На данный момент идут поиски режиссера. Детали сюжета пока держатся в секрете.

В 1997 году состоялась премьера телефильма «Башня ужаса» по мотивам того же аттракциона. Главные роли в ленте сыграли Кирстен Данст и Стив Гуттенберг. Это история пяти гостей отеля, которые падают на лифте и становятся привидениями, терроризирующими постояльцев долгие годы.
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фильмы
История игрушек 4Сумеречная зона

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