«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию

Роман Энн Райс
«Интервью с вампиром
» получит новую экранизацию. Телеканал AMC запустил в производство сериал из восьми эпизодов, сообщает Deadline
.
В прошлом году AMC приобрел права на 18 книг Райс. Ранее одна из них легла в основу фильма 1994 года с Брэдом Питтом
и Томом Крузом
в главных ролях.
Компания хочет превратить цикл «Вампирские хроники» в телевизионную франшизу под руководством продюсера Марка Джонсона
, работавшего над сериалами «Лучше звоните Солу
» и «Во все тяжкие
». Ролин Джонс
(«Перри Мейсон
») выступит в качестве сценариста и шоураннера проекта.
Премьера ожидается в 2022 году.
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