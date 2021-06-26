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«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию

26 июня
2021 год

Новости кино >>
26 июня 2021
Роман Энн Райс «Интервью с вампиром» получит новую экранизацию. Телеканал AMC запустил в производство сериал из восьми эпизодов, сообщает Deadline.

«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию

В прошлом году AMC приобрел права на 18 книг Райс. Ранее одна из них легла в основу фильма 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях.

Компания хочет превратить цикл «Вампирские хроники» в телевизионную франшизу под руководством продюсера Марка Джонсона, работавшего над сериалами «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». Ролин ДжонсПерри Мейсон») выступит в качестве сценариста и шоураннера проекта.

Премьера ожидается в 2022 году.
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№ 1
Игорь Степашкин (Санкт-Петербург)   26.06.2021 - 17:37
Надеюсь, сериал будет таким же достойным, как и сам фильм читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Том КрузБрэд Питт
фильмы
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