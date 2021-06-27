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Исполнилось 80 лет со дня рождения Кшиштофа Кесьлёвского

27 июня
2021 год

Новости кино >>
27 июня 2021
Сегодня, 27 июня, исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося польского режиссёра, сценариста и актёра Кшиштофа Кесьлёвского.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Кшиштофа Кесьлёвского
фото: hurriyet.com

Будущий мастер родился 27 июня 1941 года в Варшаве. В 1968-м окончил режиссёрский факультет Высшей школы кинематографии, телевидения и театра в Лодзи. Во время учёбы снял короткометражные ленты «Трамвай», «Учреждение», «Концерт по заявкам» и «Съёмка». Затем работал на студии документальных фильмов в Варшаве, снимал публицистические социальные картины «Из города Лодзи», «Я был солдатом», «Фабрика» и самый значительный из фильмов так называемого «нового документализма» начала 70-х годов — «Рабочие-71: ничего о нас без нас».

В то же время поставил короткометражный фильм «Подземный переход» и телефильм «Персонал», открывающие «игровой» период его творчества, хотя режиссёр не ушёл из документалистики и в последующие годы, чему свидетельством такие известные ленты, как «Первая любовь», «Биография», «Больница», «С точки зрения ночного сторожа», «Семь женщин разного возраста», «Болтающие головы» и «Вокзал». В 1976-м создаёт первый полнометражный игровой фильм «Шрам», во многом перекликающийся по тематике и стилистике с документальными работами, а следом — острую публицистическую ленту «Покой», одну из первых работ «кинематографа морального беспокойства», безусловным художественным и нравственным лидером которого становится Кесьлёвский. Заметный переход творчества режиссёра к синтезу парадокументальной поэтики и более метафорической драматургии начинается в картине «Кинолюбитель», сделавшей его имя известным и за пределами Польши. В период «Солидарности» снимает картину «Случай» и телефильм «Короткий рабочий день», в которых наряду с политической ангажированностью режиссёра проявилось и его стремление найти новую стилистику.


Закончившейся эпохе «Солидарности» посвящена аллегорическая лента «Без конца», после чего в творчестве режиссёра наступает трехлетняя пауза, из которой выходит совершенно иной Кесьлёвский. В 1988-м появляются на экране киноверсии двух серий его телевизионного «Декалога», представляющего собой своеобразный перевод библейских заповедей на язык светского кинематографа — «Короткий фильм об убийстве» и «Короткий фильм о любви». Эти фильмы как бы предваряли выход на телеэкран остальных новелл «Декалога». Проект, не имевший прецедентов в мировом кино, открыл в творчестве Кесьлёвского новую черту — склонность к серийности, к драматургическим панорамам, рассматривающим сюжет как бы с разных сторон. Это произошло, в частности, с картиной «Двойная жизнь Вероники» и в ещё большей степени в последней работе режиссера, тоже снятой в сотрудничестве с французскими продюсерами — в трилогии «Три цвета»: «Синий», «Белый» и «Красный». После завершения трилогии объявил об окончательном уходе из кино, но всё-таки продолжал работу над сценариями следующей трилогии. Однако работу эту прервала его смерть 13 марта 1996-го.

На счету мастера 70 престижных наград, включая два приза Берлинале и ММКФ, четыре приза Каннского фестиваля, шесть статуэток Краковского смотра и Мостры, три приза фестиваля в Сан-Себастьяне и многие другие.
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