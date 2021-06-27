Исполнилось 80 лет со дня рождения Кшиштофа Кесьлёвского

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Телеканал AMC планирует превратить цикл книг «Вампирские хроники» в телефраншизу

«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию

26 июня

Скарлетт Йоханссон окажется в «Башне ужаса»

Она снимется в фильме, чей сюжет основан на аттракционе Диснейленда