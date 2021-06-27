Джонни Ли Миллер станет премьер-министром в пятом сезоне «Короны»

Джонни Ли Миллер
в пятом сезоне сериала Netflix «Корона
» сыграет бывшего премьер-министра Джона Мейджора, который занимал данный пост с 1990-го по 1997-й. Об этом сообщается в официальном твиттере
шоу.
В продолжении сериала Элизабет Дебики
предстанет в образе принцессы Дианы. Принцем Филиппом станет Джонатан Прайс
. Роль Елизаветы II досталась Имелде Стонтон
, которая заменит Оливию Колман
и Клер Фой
. А принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл
, пришедшая на смену Ванессы Кирби
и Хелены Бонэм Картер
.
«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10. А также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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