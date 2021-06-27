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Джонни Ли Миллер станет премьер-министром в пятом сезоне «Короны»

27 июня
2021 год

Новости кино >>
27 июня 2021
Джонни Ли Миллер в пятом сезоне сериала Netflix «Корона» сыграет бывшего премьер-министра Джона Мейджора, который занимал данный пост с 1990-го по 1997-й. Об этом сообщается в официальном твиттере шоу.

Джонни Ли Миллер станет премьер-министром в пятом сезоне «Короны»
фото: twitter.com

В продолжении сериала Элизабет Дебики предстанет в образе принцессы Дианы. Принцем Филиппом станет Джонатан Прайс. Роль Елизаветы II досталась Имелде Стонтон, которая заменит Оливию Колман и Клер Фой. А принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл, пришедшая на смену Ванессы Кирби и Хелены Бонэм Картер.

«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10. А также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   27.06.2021 - 13:44
Очень интересный сериал, с нетерпением жду продолжения! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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