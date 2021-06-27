Александр Скарсгард окунётся в «Бассейн бесконечности»

Александр Скарсгард
получил главную роль в научно-фантастическом триллере Брэндона Кроненберга «Бассейн бесконечности» (Infinity Pool), уверяет The Wrap
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За финансирование и производство картины отвечают студии Neon и Topic. Старт съёмок запланирован на начало осени 2021 года.
Зрителям поведают о богатой паре, отдыхающей на островном пляжном курорте, которая обнаруживает, что за воротами райского отеля её ждёт нечто очень опасное и соблазнительное. Скарсгард воплотит образ одного из супругов и возьмёт на себя функции продюсера.
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