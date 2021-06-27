Экранизацию Halo покинули шоураннеры

Сериал Showtime по игровой вселенной Halo, запущенный в разработку в 2014 году, лишился шоураннеров, сообщает THR
.
Сначала по-тихому адаптацию покинул Кайл Киллен. Случилось это ещё в 2019-м, когда ему в помощь предоставили второго шоураннера Стивена Кэйна, который должен был контролировать производство в Будапеште. Сам же Киллен планировал работать в США над сценариями и монтажом отснятого материала. Теперь же ушёл и Кэйн, и как это отразится на съёмочном графике, пока сложно предугадать.
Компанию в грядущей экранизации Пабло Шрайберу
, который наденет шлём Мастера Чифа, и дебютантке Ёрин Ха составят Наташа Макэлхоун
, Боким Вудбайн
, Шабана Азми
, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди.
Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Первый сезон будет включать десять эпизодов. Режиссёрское кресло должен был занять Отто Баферст.
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