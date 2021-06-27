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Экранизацию Halo покинули шоураннеры

27 июня
2021 год

Новости кино >>
27 июня 2021
Сериал Showtime по игровой вселенной Halo, запущенный в разработку в 2014 году, лишился шоураннеров, сообщает THR.

Сначала по-тихому адаптацию покинул Кайл Киллен. Случилось это ещё в 2019-м, когда ему в помощь предоставили второго шоураннера Стивена Кэйна, который должен был контролировать производство в Будапеште. Сам же Киллен планировал работать в США над сценариями и монтажом отснятого материала. Теперь же ушёл и Кэйн, и как это отразится на съёмочном графике, пока сложно предугадать.

Экранизацию Halo покинули шоураннеры
фото: pcgamer.com

Компанию в грядущей экранизации Пабло Шрайберу, который наденет шлём Мастера Чифа, и дебютантке Ёрин Ха составят Наташа Макэлхоун, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди.

Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Первый сезон будет включать десять эпизодов. Режиссёрское кресло должен был занять Отто Баферст.
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