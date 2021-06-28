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Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

28 июня
2021 год

Новости кино >>
28 июня 2021
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по франшизе «Форсаж». О своих намерениях он рассказал на шоу Келли Кларксон.

Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Пока неизвестно, идет ли речь о театральной постановке или о новой серии «Форсажа». На данный момент выйдет еще две части франшизы — 10-я и 11-я. Их съемки стартуют в январе 2022-го.

Актер отметил, что был близок к тому, чтобы поработать со Стивеном Спилбергом над ремейком «Парней и куколок», считая роль Натана Детройта крайне интересной для переосмысления, однако проект не был запущен, но Дизель всю жизнь горел идеей когда-либо сделать мюзикл.
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