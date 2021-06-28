Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

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Участники Би-2 и Хамиль из группы «Каста» появились в камео на съемках сериала «Солдаут»

27 июня

Экранизацию Halo покинули шоураннеры

Сначала с адаптацией расстался Кайл Киллен, а теперь от сериала отказался и Стивен Кэйн