Станислав Бондаренко покорит «Большое небо»

Главный герой Виктор Чертков (Станислав Бондаренко) – опытный пилот, но при этом бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам кроме собственной жены (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Сергей Ющенко (Алексей Демидов) – молодой и интеллигентный летчик, попавший в отряд к Виктору. Его сестра Ксения (Мария Свирид) закончила школу с отличием и собирается поступать в медицинский институт. Вместе им предстоит пройти множество испытаний и в небе, и на земле, узнав цену настоящей дружбы и любви.
«Летчики – особая каста, поэтому мой свободолюбивый герой чувствует себя отлично. В те времена же казалось, что все девушки влюблены в пилотов. Помимо массы показанных экстремальных ситуаций в небе, в сериале надо отметить еще и юмор, его будет много – колоритного и самобытного. Но главным было передать ощущение любви летчиков к своему делу, для них полет – это самое главное, это их необходимость. Для летчиков жизнь без неба – это, наверное, не жизнь», — отметил Станислав Бондаренко.
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