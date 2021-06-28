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Станислав Бондаренко покорит «Большое небо»

28 июня
2021 год

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28 июня 2021
На Первом канале выходит сериал «Большое небо» о непростой судьбе двух летчиков в исполнении Станислава Бондаренко и Алексея Демидова, сообщает пресс-служба проекта.

Станислав Бондаренко покорит «Большое небо»
фото: Пресс-служба Первого канала

Главный герой Виктор Чертков (Станислав Бондаренко) – опытный пилот, но при этом бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам кроме собственной жены (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Сергей Ющенко (Алексей Демидов) – молодой и интеллигентный летчик, попавший в отряд к Виктору. Его сестра Ксения (Мария Свирид) закончила школу с отличием и собирается поступать в медицинский институт. Вместе им предстоит пройти множество испытаний и в небе, и на земле, узнав цену настоящей дружбы и любви.

В актерский состав также вошли Рустам Сагдуллаев, Ирина Ефремова, Тамара Семина, Ирина Темичева и Ольга Балашова. Режиссером проекта выступил Владислав НиколаевЛондонград»).

Станислав Бондаренко покорит «Большое небо»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Летчики – особая каста, поэтому мой свободолюбивый герой чувствует себя отлично. В те времена же казалось, что все девушки влюблены в пилотов. Помимо массы показанных экстремальных ситуаций в небе, в сериале надо отметить еще и юмор, его будет много – колоритного и самобытного. Но главным было передать ощущение любви летчиков к своему делу, для них полет – это самое главное, это их необходимость. Для летчиков жизнь без неба – это, наверное, не жизнь», — отметил Станислав Бондаренко.
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