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Участники Би-2 и Хамиль из группы «Каста» появились в камео на съемках сериала «Солдаут»

28 июня
2021 год

Новости кино >>
28 июня 2021
Участники Би-2, Хамиль из группы «Каста», хип-хоп исполнитель Thomas Mraz и Михаил Козырев сыграли камео в сериале «Солдаут» о музыкальной индустрии, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, где состоится премьера проекта.

Участники Би-2 и Хамиль из группы «Каста» появились в камео на съемках сериала «Солдаут»
фото: Пресс-служба видеосервиса PREMIER

В эпизодах появятся и такие исполнители, как Лигалайз, Ram, Карандаш, «Тима ищет свет», рэпер Lizer, МС Сенечка, Alizade (Ася Ализаде), участник группы «Каспийский Груз» Анар Зейналов, Недры, Жак Энтони, Elvira T, солист группы Шкловский, POLINA, Sapa13, основатель группы «Красное Дерево» Михаил Краснодеревщик, Goody, Kruch, Lil Kate и другие.

В образе проблемного рэпера предстанет Глеб Калюжный, а компанию ему составят Алексей Шевченко, Иван Макаревич, Александра Дроздова, Алексей Розин, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров и Кристина Кучеренко. Продюсированием сериала занимаются Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин, Константин Майер и Николай Куликов. Режиссерское кресло занял Иван Плечев.

«Солдаут» расскажет о жизни внутри и около музыкального лейбла. Внешне – это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, переживающая сложные времена. Патриархи мечтают об отдыхе, обиженные – занять их место. Для любого артиста солдаут – это не просто концерт, на который разобрали все билеты. Это знак того, что он и его близкие могут забыть о бедности и унижениях, а впереди только слава, деньги и сплошной чилл. Ради этого можно пойти на всё.
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