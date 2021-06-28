Участники Би-2 и Хамиль из группы «Каста» появились в камео на съемках сериала «Солдаут»

В эпизодах появятся и такие исполнители, как Лигалайз, Ram, Карандаш, «Тима ищет свет», рэпер Lizer, МС Сенечка, Alizade (Ася Ализаде), участник группы «Каспийский Груз» Анар Зейналов, Недры, Жак Энтони, Elvira T, солист группы Шкловский, POLINA, Sapa13, основатель группы «Красное Дерево» Михаил Краснодеревщик, Goody, Kruch, Lil Kate и другие.
«Солдаут» расскажет о жизни внутри и около музыкального лейбла. Внешне – это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, переживающая сложные времена. Патриархи мечтают об отдыхе, обиженные – занять их место. Для любого артиста солдаут – это не просто концерт, на который разобрали все билеты. Это знак того, что он и его близкие могут забыть о бедности и унижениях, а впереди только слава, деньги и сплошной чилл. Ради этого можно пойти на всё.
обсуждение >>