Участники Би-2 и Хамиль из группы «Каста» появились в камео на съемках сериала «Солдаут»

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Актер заявил, что всю жизнь горел идеей поработать в этом жанре

27 июня

Экранизацию Halo покинули шоураннеры

Сначала с адаптацией расстался Кайл Киллен, а теперь от сериала отказался и Стивен Кэйн