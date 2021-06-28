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Действующий боец MMA Владимир Минеев исполнил главную роль в фильме «Бультерьер»

28 июня
2021 год

Новости кино >>
28 июня 2021
В Москве и Крыму закончились съемки фильма «Бультерьер» о спортсмене, который пытается научиться жить заново после получения травмы. Главную роль исполнил действующий боец MMA Владимир Минеев, сообщает пресс-служба компании All Media.

Действующий боец MMA Владимир Минеев исполнил главную роль в фильме «Бультерьер»
фото: Пресс-служба компании All Media

В центре сюжета — боец Макс Холодов по кличке «Бультерьер», звезда смешанных боевых искусств. После серьезной травмы у него всё идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы справиться с трудностями, мужчина уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни.

Компанию Минееву составили Александр Михайлов, Виталий Кищенко и Сергей Селин. За режиссуру отвечал Василий Быстров.

«Этот фильм стал для меня возможностью самовыражения, так как история главного героя очень близка мне. У нас с ним действительно много пересечений в судьбах: тяжелое детство, путь спорта и единоборств. У меня даже была собака такой же породы, как и Белаз (настоящее имя пса), с которым мы быстро нашли общий язык. Съемки не были простыми, и мне нужно было выкладываться на все 100, а то и больше, но удовольствие, которое я получил, окупило все», — рассказал Владимир Минеев.
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