Стартовал прием заявок на питчинг дебютантов в рамках фестиваля веб-сериалов Realist

Открыт прием заявок на Питчинг дебютантов, который пройдет 31 июля в рамках Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest
Проекты можно заявить в двух номинациях — веб-сериалы с хронометражем до 24 минут и интернет-сериалы свыше 24 минут. В каждой из них победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.
Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», прикрепив к ней синопсис и сценарий. Для документальных лент возможна замена сценария режиссерской экспликацией.
Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы» до 15 июля.
Фестиваль Realist пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России смотром, где представлены лучшие интернет-сериалы со всего мира.
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