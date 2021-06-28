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Дайджест от 28.06.2021
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Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»

28 июня
2021 год

Новости кино >>
28 июня 2021
27 июня в столичном киноцентре «Октябрь» завершился VII Международный кинофестиваль «ДОКер», проходивший в Москве с 18 по 27 июня. Жюри фестиваля во главе с председателем, австрийским режиссёром и продюсером Николаусом Гейрхальтером, вручило Гран-при картине «Её мамы» венгерских режиссёров Азии Дер и Сари Харагоникс. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля. Фильм-победитель рассказывает о бывшей защитнице окружающей среды, которая уходит из политики и вместе со своей возлюбленной удочеряет румынскую девочку на фоне растущих гомофобных настроений в Венгрии. Также картина получила приз за лучший монтаж (режиссёр монтажа — Флора Эрделий).

Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»

В конкурсе короткого метра победил фильм «Бегство» российского режиссёра Никиты Попкова, повествующий о том, как городской мальчишка переживает пандемию в деревне. Лучшей лентой программы об it-технологиях «LET iT DOK!» стала чешская картина «Пойманные в сеть» режиссёров Вита Клусака и Барборы Халуповой. В этом экспериментальном документальном фильме три актрисы на собственном примере обучают детей и подростков безопасности в интернете, чтобы не стать жертвой сексуальных преступлений и шантажа в виртуальном пространстве.

Наградой за лучшую режиссуру отметили чешского постановщика Йиндржиха Андрша, снявшего фильм «Новая смена». Лучшим оператором признан Нини Бланко, работавший над мексиканско-американской картиной Карлоса Альфонсо Коррала «Грязные птахи». Особого упоминания жюри удостоились ленты «Дальний план» Владимира Головнёва (Россия), «Раиса» Дороты Мигас-Мазур (Польша) и «Иллюзион» Лоренцо Кваглиоцци (Италия), а приз зрителей получил израильский режиссёр Ефим Грабой за фильм «Война Раи Синициной».

Закрылся фестиваль масштабной и завораживающей картиной режиссёра Клэр Льюинс из Великобритании «Прекрасное: Истории с космической станции». Картина повествует о Международной космической станции, которая является выдающимся достижением технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости. История рассказывается с точки зрения мужчин и женщин, которые сделали из космической станции свой дом, некий наблюдательный пункт в космосе в 250 милях от Земли, откуда видно всё то, что они знают и так любят. Премьеру посетили астронавты, принимавшие участие в съемках: Сергей Волков (Россия) и Саманта Кристофоретти (Италия). Фильм выйдет на онлайн-платформах 30 сентября.
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Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы» фотографии
Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы» фотографии
Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы» фотографии
Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы» фотографии
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