Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»

27 июня в столичном киноцентре «Октябрь» завершился VII Международный кинофестиваль «ДОКер»
, проходивший в Москве с 18 по 27 июня. Жюри фестиваля во главе с председателем, австрийским режиссёром и продюсером Николаусом Гейрхальтером
, вручило Гран-при картине «Её мамы
» венгерских режиссёров Азии Дер
и Сари Харагоникс
. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля. Фильм-победитель рассказывает о бывшей защитнице окружающей среды, которая уходит из политики и вместе со своей возлюбленной удочеряет румынскую девочку на фоне растущих гомофобных настроений в Венгрии. Также картина получила приз за лучший монтаж (режиссёр монтажа — Флора Эрделий
).
В конкурсе короткого метра победил фильм «Бегство
» российского режиссёра Никиты Попкова
, повествующий о том, как городской мальчишка переживает пандемию в деревне. Лучшей лентой программы об it-технологиях «LET iT DOK!» стала чешская картина «Пойманные в сеть
» режиссёров Вита Клусака
и Барборы Халуповой
. В этом экспериментальном документальном фильме три актрисы на собственном примере обучают детей и подростков безопасности в интернете, чтобы не стать жертвой сексуальных преступлений и шантажа в виртуальном пространстве.
Наградой за лучшую режиссуру отметили чешского постановщика Йиндржиха Андрша
, снявшего фильм «Новая смена
». Лучшим оператором признан Нини Бланко
, работавший над мексиканско-американской картиной Карлоса Альфонсо Коррала
«Грязные птахи
». Особого упоминания жюри удостоились ленты «Дальний план
» Владимира Головнёва
(Россия), «Раиса
» Дороты Мигас-Мазур
(Польша) и «Иллюзион
» Лоренцо Кваглиоцци
(Италия), а приз зрителей получил израильский режиссёр Ефим Грабой
за фильм «Война Раи Синициной
».
Закрылся фестиваль масштабной и завораживающей картиной режиссёра Клэр Льюинс
из Великобритании «Прекрасное: Истории с космической станции
». Картина повествует о Международной космической станции, которая является выдающимся достижением технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости. История рассказывается с точки зрения мужчин и женщин, которые сделали из космической станции свой дом, некий наблюдательный пункт в космосе в 250 милях от Земли, откуда видно всё то, что они знают и так любят. Премьеру посетили астронавты, принимавшие участие в съемках: Сергей Волков
(Россия) и Саманта Кристофоретти
(Италия). Фильм выйдет на онлайн-платформах 30 сентября.
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