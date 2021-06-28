Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»

анонс

Компанию им составит сербский актер Иван Босильчич

Стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным и Кариной Андоленко

В Санкт-Петербурге идет работа над новым детективом НТВ

Стартовал прием заявок на питчинг дебютантов в рамках фестиваля веб-сериалов Realist

28 июня

Действующий боец MMA Владимир Минеев исполнил главную роль в фильме «Бультерьер»

Это история спортсмена, который пытается оправиться после тяжелой травмы