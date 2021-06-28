Антон Пампушный займется охраной железнодорожной магистрали

По сюжету майор Олег Громов (Пампушный) приезжает в Белоярск — центр одного из крупнейших в стране железнодорожных транспортных узлов, чтобы навестить старого друга и тренера Вышенкова (Тактаров), начальника службы безопасности ж/д узла. Обрадовавшись приезду бывшего ученика, Саныч сразу же предлагает Громову возглавить отряд группы быстрого реагирования, который был создан для защиты магистрали от распоясавшихся бандитов. Но у героя совсем другие планы: в столице его ждет интересная и высокооплачиваемая работа. Однако всё меняется, когда Саныч становится жертвой покушения. Громов решает остаться в городе и начинает собственное расследование.
«Я играю психолога Ирину Тихонову в оперативном отделе. Это необычная роль, мне было интересно, потому что как психолог она использует разные струны человеческой души и точно знает, за какую и в какой момент нужно дёрнуть, чтобы всем стало хорошо. У главных героев – оперативников – очень стрессовая работа, и я им была просто необходима», — отметила Татьяна Казючиц.
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