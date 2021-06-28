Стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным и Кариной Андоленко

События картины разворачиваются в конце 2015 года, в разгар гражданской войны в Сирии. Русская девушка Алина (Андоленко) живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем (Босильчич), воспитывает сына Рустума и дочь Таню. Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, женщине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.
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