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Дайджест от 28.06.2021
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Стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным и Кариной Андоленко

28 июня
2021 год

Новости кино >>
28 июня 2021
В Москве стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным, Кариной Андоленко и сербским артистом Иваном Босильчичем, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным и Кариной Андоленко
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

События картины разворачиваются в конце 2015 года, в разгар гражданской войны в Сирии. Русская девушка Алина (Андоленко) живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем (Босильчич), воспитывает сына Рустума и дочь Таню. Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, женщине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.

В актерский состав также вошли Кирилл Гребенщиков, Константин Белошапка, Екатерина Копанова, Алиса Лозовская, Михаил Богдасаров, Артем Волобуев и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Пикалов. Съемки фильма пройдут в Москве, Крыму и Дагестане.
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Карина АндоленкоКонстантин БелошапкаМихаил БогдасаровИван БосильчичАртём ВолобуевКирилл ГребенщиковЕкатерина КопановаАлиса ЛозовскаяСергей ПикаловЮрий Чурсин

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