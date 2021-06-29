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Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад»

29 июня
2021 год

Новости кино >>
29 июня 2021
В Ростове-на-Дону началась работа над сериалом «ЮЗЗЗ» («Юго-Запад») о любви в эпицентре южного наркотрафика и бандитских разборок. На съемках заняты Дмитрий Чеботарев, Антон Кузнецов, Мария Машкова, Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Гела Месхи и Юрий Насонов. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, где в 2022 году состоится премьера проекта.

Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад»
фото: Пресс-служба видеосервиса PREMIER

Действие восьмисерийной криминальной драмы развернется в Ростове-на-Дону в наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, окрещенного жителями «ЮЗ», кипит жизнь – местная группировка молодых парней то и дело меряется силой с ровесниками из блатного центра, ну а взрослые хозяева районов ворочают делами посерьезнее. Равиль – молодой программист, живущий на ЮЗе. Окончив техникум, парень мечтает уехать в США и там заниматься любимым делом. В ожидании гранта он подрабатывает курьером. Однако молодого романтика манит соблазн быстрых денег. Чтобы осуществить заветную мечту о другой жизни и завоевать сердце юной красотки Эли из района богачей, Равиль ступает на скользкий путь.

За режиссуру отвечает Стас Иванов. По словам авторов сериала, для создания истории Ромео и Джульетты ростовских дворов и «раскладов» они опирались на лучшие образцы экранизаций хрестоматийного сюжета Шекспира — картины «Ромео + Джульетта» База Лурмана и «Вестсайдская история» Роберта Уайза и Джерома Роббинса.
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Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад» фотографии
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