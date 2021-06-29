Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи отправились на «Юго-Запад»

Действие восьмисерийной криминальной драмы развернется в Ростове-на-Дону в наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, окрещенного жителями «ЮЗ», кипит жизнь – местная группировка молодых парней то и дело меряется силой с ровесниками из блатного центра, ну а взрослые хозяева районов ворочают делами посерьезнее. Равиль – молодой программист, живущий на ЮЗе. Окончив техникум, парень мечтает уехать в США и там заниматься любимым делом. В ожидании гранта он подрабатывает курьером. Однако молодого романтика манит соблазн быстрых денег. Чтобы осуществить заветную мечту о другой жизни и завоевать сердце юной красотки Эли из района богачей, Равиль ступает на скользкий путь.
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