Анна Ардова, Маруся Климова и Анна Хилькевич начнут погоню «За счастьем»

По сюжету в отделении полиции небольшого курортного города встречаются три женщины: кандидат наук Ирина (Ардова), медсестра Настя (Хилькевич) и бизнес-консультант Диана (Климова). Выясняется, что они стали жертвами одного брачного афериста. Он действует по отработанной схеме: знакомится с женщинами в интернете, входит в доверие, зовёт замуж и предлагает на двоих купить домик у моря. И вот три девушки бросили всё, продали свои квартиры и примчались к «любимому». Но сразу после первой встречи с каждой герой таинственно исчезает, прихватив все деньги невест. Капитан Махалин (Пампушный) советует обманутым девушкам смириться и вернуться домой. Но возвращаться им некуда. Не имея средств, троица останавливается в курятнике предприимчивой бабы Али (Усатова), в котором они разрабатывают план мести коварному альфонсу. И на тропе этой войны их никто и ничто не остановит.
«Моя героиня Настя – очень жесткая, как волчонок, всегда готова ринуться в бой. Я по натуре намного мягче, и мне пришлось играть эту роль на сопротивление. Хотя я, как и она, разумеется, обманывалась в людях. Но стараюсь плохого не помнить, всегда пытаюсь оправдать человека, войти в его положение, понять и простить. К сожалению, мы, девушки, зачастую верим в сказки, но не верим в себя. Многим из нас не хватает любви к себе. Наш фильм как раз о том, как важно сначала полюбить собственное «я», а уж потом будет тебе счастье», — отметила Анна Хилькевич.
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