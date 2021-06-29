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Анна Ардова, Маруся Климова и Анна Хилькевич начнут погоню «За счастьем»

29 июня
2021 год

Новости кино >>
29 июня 2021
Премьера многосерийной мелодрамы «За счастьем» Ольги Добровой-Куликовой состоится 5 июля на «России 1». Главные роли в ленте исполнили Анна Ардова, Маруся Климова, Анна Хилькевич, Нина Усатова и Антон Пампушный, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Ардова, Маруся Климова и Анна Хилькевич начнут погоню «За счастьем»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в отделении полиции небольшого курортного города встречаются три женщины: кандидат наук Ирина (Ардова), медсестра Настя (Хилькевич) и бизнес-консультант Диана (Климова). Выясняется, что они стали жертвами одного брачного афериста. Он действует по отработанной схеме: знакомится с женщинами в интернете, входит в доверие, зовёт замуж и предлагает на двоих купить домик у моря. И вот три девушки бросили всё, продали свои квартиры и примчались к «любимому». Но сразу после первой встречи с каждой герой таинственно исчезает, прихватив все деньги невест. Капитан Махалин (Пампушный) советует обманутым девушкам смириться и вернуться домой. Но возвращаться им некуда. Не имея средств, троица останавливается в курятнике предприимчивой бабы Али (Усатова), в котором они разрабатывают план мести коварному альфонсу. И на тропе этой войны их никто и ничто не остановит.

«Моя героиня Настя – очень жесткая, как волчонок, всегда готова ринуться в бой. Я по натуре намного мягче, и мне пришлось играть эту роль на сопротивление. Хотя я, как и она, разумеется, обманывалась в людях. Но стараюсь плохого не помнить, всегда пытаюсь оправдать человека, войти в его положение, понять и простить. К сожалению, мы, девушки, зачастую верим в сказки, но не верим в себя. Многим из нас не хватает любви к себе. Наш фильм как раз о том, как важно сначала полюбить собственное «я», а уж потом будет тебе счастье», — отметила Анна Хилькевич.
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