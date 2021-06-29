Лянка Грыу и Иван Стебунов сыграют в мелодраме «Рокировка»

В основе сюжета — история двух семей, в которой супруги меняются местами из-за одной измены. На праздновании годовщины свадьбы Полина (Грыу) застает своего мужа Антона (Стебунов) в объятиях ее бывшей одноклассницы Светы (Дьячук). Она не может простить предательство и подает на развод. Однако сама Полина довольно быстро находит утешение – у нее начинается роман с Сергеем (Ткачев), уязвленным и обманутым мужем разлучницы Светланы. Но еще совсем недавно счастливые супруги не подозревают, что произошедшая в их судьбах «рокировка» окажется ловушкой, а им самим придется научиться прощать, ценить друг друга и любить по-настоящему.
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