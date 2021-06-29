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Лянка Грыу и Иван Стебунов сыграют в мелодраме «Рокировка»

29 июня
2021 год

Новости кино >>
29 июня 2021
В Геленджике начались съемки многосерийной мелодрамы «Рокировка» с Лянкой Грыу, Иваном Стебуновым, Анастасией Дьячук и Александром Ткачевым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Лянка Грыу и Иван Стебунов сыграют в мелодраме «Рокировка»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В основе сюжета — история двух семей, в которой супруги меняются местами из-за одной измены. На праздновании годовщины свадьбы Полина (Грыу) застает своего мужа Антона (Стебунов) в объятиях ее бывшей одноклассницы Светы (Дьячук). Она не может простить предательство и подает на развод. Однако сама Полина довольно быстро находит утешение – у нее начинается роман с Сергеем (Ткачев), уязвленным и обманутым мужем разлучницы Светланы. Но еще совсем недавно счастливые супруги не подозревают, что произошедшая в их судьбах «рокировка» окажется ловушкой, а им самим придется научиться прощать, ценить друг друга и любить по-настоящему.

Режиссером проекта выступает Анна Легчилова, знакомая зрителям телеканала как создатель сериалов «Любовная сеть», «Цветы зла» и «Измена».
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