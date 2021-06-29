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Дайджест от 28.06.2021
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Детектив «Статья 105» с Яной Крайновой стартует 4 июля на НТВ

29 июня
2021 год

Новости кино >>
29 июня 2021
Премьера четырехсерийного детектива «Статья 105» состоится 4 июля в эфире НТВ. Яна Крайнова предстанет в образе следователя Екатерины Павленковой, которая имеет дело с серийными убийцами, сообщает пресс-служба телеканала.

Детектив «Статья 105» с Яной Крайновой стартует 4 июля на НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

Подполковник полиции Павленкова — одна из тех, кто на Новый год загадывает обезвредить маньяка. Вот и новое дело – не исключение. Скончался искусствовед Александр Меринов. Майор Сергей Чеботарев (Дмитрий Паламарчук) вызывает Павленкову: есть подозрение, что это дело рук серийного убийцы, ведь похожие преступления уже были. Пока она доказывает это генералу Андрею Бочарникову (Евгений Сидихин), в городе происходит новое убийство, и каждый раз подозреваемому удается ускользнуть, а жертв становится все больше. Терпение Екатерины заканчивается, когда под угрозой оказывается жизнь Бочарникова: ей во что бы то ни стало нужно спасти своего начальника.

«Из навыков, которые я приобрела на съемках, это, в первую очередь, стрельба. У нас с Димой Паламарчуком будет сцена, где мы с его героем встречаемся в тире и решаем потягаться, кто кого перестреляет. В кадре нужно было взять табельное оружие, перезарядить, отстрелять, вытащить магазин и положить его. На подготовку было очень мало времени: я попросила дать мне пять минут на «знакомство» с оружием, и мы с каскадерами просто отрепетировали это», — отметила Крайнова.

Режиссером проекта выступил Вячеслав Кириллов. В актерский состав вошли Максим Бусел, Нериюс Манкус, Юлия Силаева, Дарья Храмцова и другие. Съемки проходили в Москве и Московской области.
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№ 1
Ксения Тялгач (Москва)   29.06.2021 - 15:36
Оооо, доктор Зайцева снова в деле! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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