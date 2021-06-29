Мировая премьера якутского фильма «Нуучча» состоится на кинофестивале в Карловых Варах, который пройдет с 20 по 28 августа. Психологическая драма Владимира Мункуева представит Россию в конкурсе «Восток-Запад», где заявлено еще 11 лент из Центральной и Восточной Европы, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Нуучча»
В основу сюжета легли произведения польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие фильма разворачивается в Якутской области в конце 19-го века. Хабджий и его жена Керемес живут вдалеке от населённых пунктов. Похоронив второго ребёнка, они продолжают выживать в условиях якутской тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный Князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома.
«Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, – рассказывает режиссер и автор сценария Владимир Мункуев. – Да, это описание жизни неизвестного народа, где-то в глубине Сибири, но при всём этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев. Спасибо всем, кто помогает создавать это кино. Надеюсь, что всё это не зря».
Картина была представлена на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине и стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards, которая дается проектам c самым сильным и смелым художественным видением.
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