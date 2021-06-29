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Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд»

29 июня
2021 год

Новости кино >>
29 июня 2021
Видеосервис START опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Гранд», который станет заключительным.


В финале истории «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша (Мила Сивацкая) оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Главный вопрос всей киновселенной — смогут ли Ксюша и Юра (Александр Соколовский) сохранить отношения на расстоянии. Особенно когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь. Лев Глебович (Александр Лыков), наконец, узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Лев Глебович будет искать любовь всей своей жизни и найдет её... два раза.

Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд»

К своим ролям в сериале также вернутся Владислав Ветров, Елизавета Кононова, Наталья Щукина, Александра Урсуляк, Игорь Хрипунов и Николай Шрайбер. К ним присоединятся Ксения Теплова, Алика Смехова и певица Валерия в роли самой себя.

Последний сезон комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля «Гранд» стартует на видеосервисе START 9 июля.
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Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд» фотографии
Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд» фотографии
Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд» фотографии
Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд» фотографии
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