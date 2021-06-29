Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд»

Видеосервис START опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Гранд
», который станет заключительным.
В финале истории «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша (Мила Сивацкая
) оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Главный вопрос всей киновселенной — смогут ли Ксюша и Юра (Александр Соколовский
) сохранить отношения на расстоянии. Особенно когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь. Лев Глебович (Александр Лыков
), наконец, узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Лев Глебович будет искать любовь всей своей жизни и найдет её... два раза.
К своим ролям в сериале также вернутся Владислав Ветров
, Елизавета Кононова
, Наталья Щукина
, Александра Урсуляк
, Игорь Хрипунов
и Николай Шрайбер
. К ним присоединятся Ксения Теплова
, Алика Смехова
и певица Валерия
в роли самой себя.
Последний сезон комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля «Гранд
» стартует на видеосервисе START 9 июля.
обсуждение >>