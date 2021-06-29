Любовь на расстоянии: Мила Сивацкая улетает от Александра Соколовского в трейлере финального сезона сериала «Гранд»

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Мировая премьера якутского фильма «Нуучча» состоится на кинофестивале в Карловых Варах

29 июня

Детектив «Статья 105» с Яной Крайновой стартует 4 июля на НТВ

Также в проекте заняты Дмитрий Паламарчук и Евгений Сидихин