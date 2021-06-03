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Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» подвела итоги

3 июня
2021 год

Новости кино >>
3 июня 2021
Международная школа молодых кинематографистов СНГ «Содружество», которая прошла с 26 мая по 2 июня в Батуми, подвела итоги. По результатам общего голосования главный приз достался фильму «Простите, что опоздали» грузинского режиссера Луки Берадзе, сообщают организаторы.

Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» подвела итоги
фото: Пресс-служба киношколы «Содружество»

Приз и диплом второй степени вручили Чынгызу Сулумбекову за «Подсолнух». Третье место поделили короткометражная лента «Мы – значит» Игоря Марченко и картина «Возвращение домой» Раффи Мовсисяна.

Свои награды вручило жюри мастеров в составе режиссеров Алексея Федорченко, Михаила Сегала и продюсеров Натальи Дрозд и Юлии Мишкинене. Главного приза мастеров удостоилась Жанна Озирна за фильм «Взрослый». Награда с формулировкой «За точный и неожиданный портрет героя нашего времени» досталась ленте «Новогодний поросенок» Александра Багдасаряна, а режиссеров «Вторжения» Данте Рустава и Христину Белоусову отметили за двухмерное постижение многомерного мира. Их работа также получила диплом от жюри критиков — за оригинальное визуальное решение.

По решению жюри критиков, в которое вошли Николай Лавренюк, Инна Безирганова, Ханна Мироненко, Дмитрий Савельев и Ержан Джумабеков, приз был присужден картине «Гухороба» Теймура Гамбарова.
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