«Звук металла» с Ризом Ахмедом выйдет в прокат 24 июня

Драма «Звук металла
» с Ризом Ахмедом
в главной роли выйдет в российский прокат 24 июня. Фильм Дариуса Мардера
будет идти только с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на русском языке, подходящими для просмотра зрителям с ограничениями слуха.
В этом году «Звук металла» был номинирован на «Оскар» в шести категориях и получил награду в двух из них — за лучший монтаж и звук. В центре сюжета — барабанщик Рубен (Риз Ахмед), который вместе со своей боевой подругой Лу (Оливия Кук
) сколотил панк-металлический бэнд Blackgammon. Для рокера Рубен, бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью, слишком повернут на здоровом образе жизни. Но однажды во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой – чтобы самому «научиться быть глухим».
«Я снимал в хронологическом порядке, что позволило актерам в полной мере пережить разные эмоциональные витки истории. Живые выступления, показанные в фильме, действительно были живыми. Мы не записывали разные музыкальные партии отдельно, чтобы потом схитрить и свести их в студии. Мне было важно, чтобы фильм получился настоящим и стихийным, чтобы рассказанная история открыла окно в культуру и образ жизни, объединяющие многих людей. Чтобы опыт глухоты был правдоподобным, Риз Ахмед носил в ушах специальные устройства, которые создавали белый шум разной степени интенсивности
», – рассказал Дариус Мардер.
обсуждение >>