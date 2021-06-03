«Петровы в гриппе», «Купе номер шесть» и «Французский вестник» вошли в основной конкурс Каннского фестиваля

Объявлена
программа
74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля.
фото: К/ф "Петровы в гриппе"
В конкурсную программу вошел новый фильм
Кирилла Серебренникова
«
Петровы в гриппе
» — фантастическая драма по роману Алексея Сальникова о семье, чья жизнь наполняется безумием после болезни гриппом. В конкурсе также представлен мюзикл «
Аннетт
» французского режиссера
Леоса Каракса
с
Адамом Драйвером
и
Марион Котийяр
, который станет фильмом открытия, «День флага»
Шона Пенна
, эротическая драма «Непорочная дева»
Пола Верховена
, «Чистый сахар»
Надава Лапида
, «
Французский вестник
»
Уэса Андерсона
о редакции парижской газеты, «Все прошло хорошо»
Франсуа Озона
и «Париж, 13-й округ»
Жака Одиара
.
За «Золотую пальмовую ветвь» также поборется «
Купе номер шесть
»
Юхо Куосманена
— копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии с
Юрой Борисовым
в главной роли. Это история финской студентки, которая садится в поезд «Москва-Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. Кроме того, на награду смогут претендовать «Герой»
Асгара Фархади
, «Три этажа»
Нанни Моретти
, «Титан» Жюли Дюкурно, «Красная ракета» Шона Бейкера, «Ритмы Касабланки» Набиля Аюша, «Остров Бергмана»
Мии Хансен-Лёве
, «Одним не очень ясным утром»
Брюно Дюмона
, «Нитрам»
Джастина Курзеля
, «Память»
Апичатпонга Вирасетакуна
, «Языки»
Махамат-Салех Харуна
, «Беспокойные» Жоакима Лафосса, «Разрыв» Катрин Корсини, «Худший человек в мире»
Йоакима Триера
, «Сядь за руль моей машины»
Рюсукэ Хамагути
и «История моей жизни» Ильдико Эньеди.
На смотре пройдут специальные показы таких картин, как «Бабий Яр»
Сергея Лозницы
и «Возвращаясь к JFK: Зазеркалье»
Оливера Стоуна
. В рамках секции Cannes Premiere представят «Перед твоим лицом»
Хон Сан Су
и «Джейн глазами Шарлотты» французской актрисы
Шарлотты Генсбур
о ее матери
Джейн Биркин
.
В программе «Особый взгляд»
представлено
два российских фильма — «
Дело
»
Алексея Германа-младшего
и «
Разжимая кулаки
»
Киры Коваленко
. Также в секции заявлены фэнтези «После Янга» с
Колином Фарреллом
, «Невиновные» норвежского режиссера Эскиля Вогта, «Огненная ночь» Татьяны Хуэсо, «Обещание Хасана» Семиха Капланоглу, «Фреда» Жессики Женеус, «Мир» Лоры Вандел, «Пускай наступит утро» Эрана Колирина, «Агнец» Валдимара Йоханссона, «Хорошая мать» Афсиа Эрзи, «Голубая бухта» Джастина Чона, «Парни при деньгах» С. Б. Йи и «Гражданский» Теодоры Ана Михай.
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